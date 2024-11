Orosz-amerikai repüléstörténeti ritkaság Malajzia felett - videó

A különleges eseményről az Eurasian Times számolt be, az amerikai haderő médiaügynökségének (DVIDS) videofelvétele nyomán. Mint közölték, a maláj légierő subangi támaszpontjának közelében a 141-es számú, Washingtoni Légi Nemzeti Gárda (WANG) KC-135-ös tankregépe repülés közben töltött fel három, orosz gyártmányú Szu-30MKM vadászgépet üzemanyaggal.

Az esemény kapcsán a maláj légierő emlékeztetett rá, hogy az ázsiai ország repülői már 2017 óta rendszeres kapcsolatban állnak a WANG-gal. A cél az, hogy minél szorosabban tudjon együttműködni a két légi haderő. Ennek fontos eleme a harci gépek repülés közben történő utántöltésének gyakorlása. Bár a közlemény történelminek nevezi az eseményt, a hírt közreadó Eurasian Times szerint ez nyilvánvalóan túlzás, mivel legfeljebb csak arról lehet szó, hogy ezúttal egy olyan típusú tankerből kaptak üzemanyagot a maláj gépek, amely az amerikai légierőt is ellátja.

