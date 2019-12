Hatalmi létét teheti kockára a német Szociáldemokrata Párt

Akár a berlini kormánykoalíció szakadásához is vezethetnek a pénteken kezdődő pártkongresszuson megfogalmazott elvárások – vélik szakértők. Az SPD tisztújítást tart, a pártot – történetében először – két társelnök vezeti majd, akik eddig kritikusan álltak a nagykoalíciós politizáláshoz. Ezt támasztja alá az is, hogy már a jelöltállító pártszavazás eredményének hétvégi kihirdetése után is komoly elvárásokat fogalmaztak meg a közös kormányzás folytatásához – mondta el Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára az InfoRádióban.

"Több nyilatkozatot tettek, amiben azt mondták, a koalíció folytatása a jelenlegi feltételek mellett nem lenne helyes. Olyan feltételeket fogalmaztak meg, mint a

12 eurós óránkénti minimálbér,

a klímavédelmi csomag újratárgyalása, lemondás arról, hogy a költségvetés teljesüléséhez hiteleket nem vesz fel a kormány."

A német kormányszóvivő Angela Merkel álláspontját ismertetve a hét elején azt mondta, nincs napirenden a koalíciós szerződés újratárgyalása, de a koalíciós pártok egyetértésével lehet módosítani a kormány politikáját. Az SPD leendő vezetői, akiket minden valószínűség szerint megszavaznak a kongresszuson, azt szeretnék elérni, hogy javuljon az alkupozíciójuk a koalíción belül és megállítsák a párt támogatottságának mélyrepülését – mondta Kiss J. László.

"Kérdés, hogy ez egy szakítópróba-e. Ha problémák lesznek és nem sikerül folytatni a koalíciót, három forgatókönyv lehetséges:

egy Jamaica-koalíció, vagyis a CDU a Zöldekkel és a szabad demokratákkal lép szövetségre,

lehet egy kisebbségi CDU-CSU-kormány, illetve

bizalmi kérdést vetnek fel a parlamentben, ami előre hozott választásokat jelent.

Ez utóbbi az SPD számára sok jót nem ígér, igazi érdeke az, hogy hatalomban maradjon."

Angela Merkel kancellárt már a hét elején jelezte, készen áll az együttműködésre a szociáldemokraták új vezetőivel.

Közben a Financial Times arról ír, hogy a német szociáldemokraták új vezetői kénytelen-kelletlen puhítottak azokon a feltételeken, amelyek alapján hajlandók támogatni az országot irányító, Angela Merkel vezette nagykoalíció fenntartását.

