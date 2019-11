A magyar határ túloldalán szinte mindenhol szakad a hó

A MetFigyelő Facebook-oldala arról számolt be, hogy már a romániai transzfogarasi utat is belepte a hó. A maszol.ro tudósítása szerint szerda este óta havazik, és több mint tíz centiméter hullott, és a hőmérséklet fagypont körül van. Hasonló időjárási körülmények vannak a Bucsecs-hegységben is, a 2 200 méter fölötti területeken órák óta havazik.

Közben Ausztriában még mindig küzdenek a hétvégén lehullott hatalmas hómennyiséggel, és Szlovéniában is a hó vastagsága jelenleg több helyen meghaladja az egy métert, sőt a Júlia-Alpokban van ahol 275 centis a hóréteg.

Nem csak az Alpok déli oldalán, elsősorban Dél-Tirolban havazott komolyabban az elmúlt napokban, hanem például Algériában az Atlasz-hegység magasabban fekvő részein is. A nyugat-európai ciklonok frontjai ugyanis több alkalommal is elértek egészen Afrika északi sávjáig, így több hullámban fordult elő csapadék a Földközi-tengerhez közelebb fekvő országrészekben. A part mentén ez értelemszerűen esőt, a hegyvidékeken azonban havazást jelentett.

Nyitókép: maszol.ro