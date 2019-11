Az RMDSZ számára is jut még szerep a romániai elnökválasztásban

Az elnökválasztás eredménye ugyan papírforma szerintinek tűnhet, okozhatott némi csalódást Romániában – fogalmazott a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa az InfoRádióban. Az első ilyen momentum, hogy Klaus Iohannis eredménye jelentősen elmaradt attól, amit a pártja, a Nemzeti Liberális Párt beharangozott. Sőt, korábban maga Ludovic Orban miniszterelnök is

51 százalékos győzelemről beszélt, ehhez képest a 37 százalék környéki eredmény jelentős csalódást jelenthet

számukra, annak ellenére, hogy továbbra is ő a legesélyesebb az elnöki címre.

Az igazi, nagy küzdelem Viorica Dancila szociáldemokrata exkormányfő és Dan Barna, a jobbközép Mentsétek meg Romániát Szövetség jelöltje között folyt az elnökválasztás első fordulójában, amely váratlan, nagy különbséggel zárult az előbbi javára, amit Klaus Iohannis is szeretett volna – jegyezte meg Pászkán Zsolt –, amiért tettek is, hogy Dan Barna ne jusson be a második fordulóba.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 4,1 százalékot szerzett a választáson, ami a hatodik helyre volt elég, ez az 5 évvel ezelőtti eredményhez képest javulást jelent. Hargita és Kovászna megyében toronymagasan győzött, de ami az érdekes, hogy Maros, Szatmár és Szilágy megyében a második helyen zárt, tehát nemcsak Dan Barnát, hanem Viorica Dancilát is maga mögé utasította, egyedül Kovászna megye, ahol jelentősen lemaradt a többiektől, azonban

a Dan Barna féle trükk, hogy magyar szavazatokat szerezzen meg, nem jött be

– tette hozzá a szakértő.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa úgy véli, az RMDSZ a továbbiakban szembesítheti a két talpon maradt jelöltet azzal, hogy

Romániában él egy jelentős számú magyar közösség,

és az ő szavazataikra akkor számíthatnak igazán, ha megfelelő üzenetük lesz irányukba, erre ugyanis az első fordulóban nem került sor.

