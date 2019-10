Olaszország fővárosának történetében először tartanak általános sztrájkot, amelyhez a három legnagyobb szakszervezeti tömörülés csatlakozott.

A vasutasok csütörtök este 24 órás sztrájkba kezdtek. Kivételt a nagysebességű és repülőtéri járatok jelentenek, amelyek a sztrájk ideje alatt is közlekednek.

A szakszervezetek szerint a három éve hivatalba lépett Virginia Raggi vezetésével Róma szinte teljesen működésképtelenné vált a korrupciós ügyek miatt. A fővárosi metróvállalat a felszámolás küszöbén áll, a római köztisztasági vállalat csőd közelbe került, miközben a város utcáit szemét lepi el.

Róma polgármesterének távozását sürgette a Liga vezetője is a jobbközép október 19-i római tömegdemonstrációján. Matteo Salvini azt mondta:

A Liga vezetője arról is beszélt, hogy a török rezsim nem változtatott helyet, megsemmisíti a területén élő kisebbségeket. "Először a keresztényeket, utána az örményeket, majd a kurdokat. Ezt nem az én nevemben teszi. Ez nem az olasz nép háborúja. És mégis minket tartanak veszélyesnek, és erőszakosnak" – fogalmazott Salvini.

Szomráky Béla újságíró, Olaszország-szakértő szerint a Róma mellett több olasz városban szerveződő megmozdulások nem maradnak politikai következmények nélkül.

"Ez egy országos sztrájk, ezért a többi nagyvárosban is igen komoly megmozdulások lesznek. Nápolyban, Firenzében, Torinóban, Milánóban – sorolta. –

Nem arról van szó, hogy ettől megdől a kormány, nincsenek ennyire szoros összefüggésben, de az egészen biztos, hogy erősen gyengítenek bizonyos pozíciókat, és ha akarják, ha nem akarják, hiszen a szakszervezetek legtöbb esetben baloldaliak, mégiscsak gyengíti az amúgy is demokratikus deficittel küzdő baloldali kormánynak az erejét, a pozícióját" – mutatott rá Szomráky Béla.

Többről szól, mint Róma polgármesterének a leváltása

A sztrájkok általában arról szoktak szólni, hogy béremelést követelnek a részvevők, itt azonban valamivel többről van szó, nevezetesen arról, hogy határozott céljaik vannak a sztrájkolóknak – fogalmazott Szomráky Béla. Egyrészt, hogy töröljék el az úgynevezett Fornero-féle törvényt, ami megemelte a nyugdíjkorhatárt 60 évről 66 évre, természetesen bizonyos átmenetekkel, továbbá kimondta, hogy bizonyos határon túl a nyugdíjakat nem lehet emelni. De valójában mindenkinek az esett rosszul, hogy az emberek nem tudtak úgy nyugdíjba vonulni, ahogyan az életük utolsó 5-10 évében kalkulálták – magyarázta a szakértő az InfoRádióban. A másik célja a sztrájknak – folytatta –, hogy elérjék azt, hogy ne demoralizálják a közalkalmazotti státuszt úgy, hogy a privát, a magán mindig jó, ami pedig állami, vagy kommunális, az rossz lenne. A harmadik nagyobb célkitűzés pedig a baloldali Renzi–kormányok-féle Jobs Act eltörlése. Ez egy olyan munkaügyi reform, amely alaposan megnyirbálta a dolgozó emberek jogait.

Az Olaszország-szakértő arra hívta föl továbbá a figyelmet, hogy a sztrájk a vasárnapi Umbria tartományban esedékes választások előestéjén következik be, ezáltal meglehetősen erőteljesen a sarokba kezdi szorítani az a kormányt, amelynek amúgy is elég baja van, miután prezentálnia kellett az Európai Bizottság felé a költségvetési törvény vázlatát. Eközben jelentős viták is folynak a koalíción belül, és bár alkotmányjogilag teljes mértékben jól áll a lábán, mégis erőteljesen demokráciadeficit szaga van. Vagyis jóval többről van itt szó, mint Róma polgármesternének leváltása – értett egyet Szomráky Béla.