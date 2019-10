Gigantikus szélerőművek lepik el a brit partokat

Október elején az utolsó szélturbinát is telepítették a Hornsea One projekt keretein belül az Egyesült Királyság yorkshire-i partjaitól 120 kilométerre észak-keletre. Az erőműpark várhatóan 2020 elején már teljes kapacitással termelhet. A 174 darab 7 megawattos, 190 méter magas, 75 méter hosszú lapátokkal rendelkező turbinából álló, 407 négyzetkilométeres szélfarm lesz a világon az első, amelynek névleges kapacitása meghaladja az 1 GW-ot, ezzel pedig több mint egymillió brit háztartást tud majd ellátni árammal. Egyetlen szélkerék egyetlen fordulattal egy átlagos brit otthon egynapi áramszükségletét képes megtermelni – írta a Portfolio.

A turbinák telepítése összesen kilenc hónapot vett igénybe, az alapokat azonban már 2018 januárjában elkezdték lefektetni. Az építő csapat is kiköltözött a tengerre, egyszerre két hetet töltve a GMS Endeavour nevű különleges hajó fedélzetén.

A Hornsea One projekt után 2022-re megépítik az ennél is nagyobb, 1,4 GW-os Hornsea Two szélfarmot is, ami már több mint 1,3 millió háztartást lesz képes ellátni árammal. Ezt követően pedig a terv szerint a Hornsea Three is megépül, ami 2,4 GW-os teljesítményével mintegy 2 millió háztartás átlagos napi áramigényét lesz képes ellátni.

Ha az összes tervezett Hornsea projekt megépül, együttes kapacitásuk akkor is elmaradna attól az óriási tengeri szélfarmétól, amelyet a yorkshire-i partoktól nem messze kezdenek el építeni 2020-ban. A Dogger Bank projekt a terv szerint 2023-ban kezdi meg a termelést, és annyi villamos energia előállítására lesz majd képes, ami

4,5 millió lakás áramfogyasztását fedezheti.

A brit tengeri szélerőmű-építési boomnak valószínűleg itt sem lesz vége. Az egyre fejlettebb technológia és az egyre nagyobb turbinák, illetve szélerőmű-parkok miatt a szélenergia ára jelentősen csökken. Szeptember végén a brit kormányzati megújuló energia támogatási aukción a projektfejlesztők már a jelenlegi nagykereskedelmi áramárak alatti ajánlatokkal nyerték el a szerződéseket, amire korábban nem volt példa. Így a tengeri szélfarmok fejlesztői már támogatásmentesen képesek termelni és leszállítani a villamosenergiát. A tengeri szélenergia ára ezzel már a fosszilis tarifák alatt jár.

Nyitókép: pixabay