Különleges hadihajóval rukkolt elő Kína

Az állami hajóépítő társaság alá tartozó Hudong-Zhonghua hajóépítő vállalat által gyártott járművet első alkalommal bocsátották vízre, ezzel is jelezve, hogy a hajótest főbb építési munkálatai elkészültek. A közlés szerint a jármű képességei lehetőséget teremtenek a deszant és más jellegű hadi műveletek végrehajtására.

China's first amphibious assault ship was launched in Shanghai on Wednesday, coming closer to the completion of its construction project. #military