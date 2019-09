Fejére állt és kettészakított ház, legyalult utcák - pusztulás a Dorian nyomában

A hurrikán szeme még nem értel el a partokat. Szerdán elhaladt Florida mellett, és most is a parttal párhuzamosan tart északra, nagyon közel járva az USA partjaihoz. Magyar idő szerint este tízkor nagyjából Myrtle Beach magasságában járt. 110-115 mérföld/óránkénti szélerősséget mérnek - tudósított a CNN.

Időközben egyre több fotó érkezik a Bahamákon végzett pusztításáról és a helyreállításról.

Hazards from Hurricane #Dorian reach far from its center. For the latest info on the hurricane go to https://t.co/tW4KeFW0gB. For detailed local information go to https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/IOEOJFQsBg