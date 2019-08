Ferdinand Karl Piëch egy osztrák születésű üzletember, mérnök, autóipari menedzser, Ferdinand Porsche unokája volt. 1937. április 17-én született Bécsben. Gépészmérnökként szerzett diplomát Zürichben, majd meglepetésre rögtön saját tervezőirodát alapított. 1963 és 1971 között a Porschénál dolgozott mint fejlesztési vezető, az ő nevéhez is kötődik a híres 917-es típus, ami a Porschénak az első Le Mans-i győzelmet szállította.

Piëchről tudni kell, hogy egy nagyon akaratos,

keményfejű, már-már betegesen maximalista ember volt, ami a kollégáival sok összetűzést eredményezett,

jegyezte meg Krepsz Zoltán, Az Autó című magazin szerkesztője. Végül ez vezetett oda, hogy szakított a Porschéval, és 1972-1975-ig az Audi tervezési igazgatójává lépett elő.

Leghíresebb autói közé tartozik a 80-as, a 100-as, valamint a Quattro,

amely a raliversenyeken aratott nagy sikereket.

Ferdinand Karl Piëch a VW-csoport piramisának csúcsára 1993-ban került fel, és egészen 2002-ig meg is tartotta a Volkswagen AG elnöki címét, 2015-ig pedig elnöke volt a vállalat felügyelőbizottságának.

A felvásárlások korszaka

Bár a tranzakciókat számos piaci vita övezte, az ő érája volt az a korszak, amikor a cégcsoport bekebelezte–fölvásárolta a Lamborghinit, a SEAT-ot, a Skodát, hosszú vitát követően a BMW után, mindenféle jogi csűrés-csavarás által a Bentley-t. Ahogyan Piëch erőltette a Bugatti márkanév használati jogának megszerzését is, ezáltal neki köszönhető a Bugatti modern kori feltámasztása, sőt a Veyron kifejlesztése is, jegyezte meg Krepsz Zoltán, hozzátéve: megjelenésekor a Veyron volt a leggyorsabb, legerősebb szériaautó 1001 lóerejével és több mint 400 km/órás végsebességével. Piëch egyébként a Rolls-Royce-t is szerette volna megszerezni, ez a tranzakció egy névhasználati jog miatt végül meghiúsult.

Mindenféle kétség nélkül kijelenthető, hogy

Ferdinand Karl Piëch irányítása alatt vált a Volkswagen-csoport óriásvállalattá.

A főpróbát az Audi jelentette számára, amelyet próbált a BMW és a Mercedes szintjére emelni, hiszen korábban az Audi sokkal egyszerűbb technikával, sokkal szolidabb autókat kínált, egyáltalán nem prémiummárkaként volt nyilvántartva, mutatott rá a szakértő. Piëch pedig a versenysporton keresztül, a quattro hajtás fejlesztésével, és a 80-as években debütált híres "szivar százassal", ami egy rendkívül innovatív jármű volt, a sikert elérte.

Miután az Audival megmutatta, hogy képes nagyot alkotni, léptéket váltott, és a Volkswagent a világ második legnagyobb autógyártójává tette.