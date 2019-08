A Juncker-féle Európai Bizottságnak kell még bajlódnia a brexittel

Ami tény: van egy új, megválasztott európai bizottsági elnök Ursula von der Leyen személyében, az ő mandátuma elvben november 1-jén kezdődik. Neki szeptemberre össze kell tudnia rakni egy javasolt listát a leendő új bizottság összetételéről a leendő biztosok munkaköri leírásával együtt ahhoz, hogy az Európai Parlament szeptemberben immár elkezdve a szezont megkezdhesse a biztosjelöltek meghallgatását.

"Ez iszonyú nagy munka, 27 ember - ha a britek nem jelölnek, akkor 26 - három órás szakbizottsági meghallgatása, erre mindenkinek nagyon kell is készülnie. De ez feltételezi, hogy addigra már az a bonyolult művelet - ami azzal jár, hogy 26 ember között elosztanak 26 különböző munkaterületet, és ezzel megfeleljenek mindenfajta elvárásoknak, kormányzatinak, személyinek, intézményinek - addigra megtörténjen" - ecsetelte az InfoRádióban Fóris György, a Bruxinfo brüsszeli irodaigazgatója, aki úgy látja, sokak szerint az augusztus 26-ai dátum nem hogy korai, de késői időpont.

"Nagyon kell majd kapkodnia a bizottság elnökének, hogy szeptember első heteire kész legyen ezzel a művelettel."

Tehát jelentős figyelem tevődik majd ősszel az új bizottság felállására, de az élet nem csak ebből áll majd.

"Valószínűleg magára vonja a figyelmet a brexit ügye is. Most épp eleget hallunk azokról a viszonylag sarkos megfogalmazásokról, amelyek az új brit kormány részéről elhangzanak, és amelyek konfliktusokat vetítenek előre, valamint válaszreakciókat is kiválthatnak, kiprovokálhatnak, kikényszeríthetnek adott esetben, de legalábbis fokozottabb felkészülést tehetnek szükségessé uniós oldalról" - mutatott rá Fóris György.

Ezzel pedig nyilván nem fognak várni novemberig, amikor megalakul az új Európai Bizottság, már csak azért sem, mert a brit kilépés automatikus időpontja október 31. Már csak ezért is a brexit lesz az ősz slágertémája. A brexittel - mint mondta - addig a Juncker-bizottságnak kell foglalkoznia. Ilyen "rádolgozásra" már korábban is volt példa, amikor José Manuel Barroso bizottsága későn állt fel, addig pedig Romano Prodi testülete dolgozott még.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Aris Oikonomou