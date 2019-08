Ursula von der Leyen: jó megbeszélést folytattunk

“Jó megbeszélést folytattam Orbán miniszterelnökkel a politikai irányelveimről. Egyetértettünk, hogy új kezdetre és pragmatikus megoldásra van szükség a migráció ügyében. Szintén megvitattuk az EU versenyképességét és annak a szükségességét, hogy az uniós intézményeket közelebb hozzuk a tagállamokhoz. A jogállamiság kritikus fontosságú, mindenkire vonatkozik. Erős védelmi unióra van szükség” - közölte a német politikus a brüsszeli megbeszélésről.

Good talk with PM #Orban about my political guidelines. Agreed on need for fresh start & pragmatic solutions on #migration. Also discussed??competitiveness + need to bring EU institutions closer to member states. #ruleoflaw is crucial, applies to all. Strong #defenseunion needed.