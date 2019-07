Nagyon bonyolult játék és feszültségek az Európai Unióban

Ez egy nagyon bonyolult játék, és minden ötödik évben kezdődik előlröl - fogalmazott Fóris György a kinevezési eljárással kapcsolatban. A legtöbb tagország elsősorban úgy jelöl, hogy milyen típusú portfóliót szeretne a leendőbeli biztosának bebiztosítani. Tehát van egyszer egy tagországi prioritáslista - magyarázta a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója.

Továbbá a jelölteknek is lehet saját prioritásuk, emellett egy bizonyos képességük, ami determinálja, vagy éppen kizárja, hogy mire lehetnének jó. A bizottsági elnöknek pedig ki kell alakítania azt a koncepciót, hogy hányféle területet akar elosztani - fejtette ki.

A 27 jelöltről végül az Európai Parlament mondja ki a végső szót,

tette hozzá.

Az sem bizonyos, hogy egy fajsúlyosabb kormány jelölte fontosabb portfóliót kap, míg egy marginálisabb csupán egy futottak még kategóriát, ez azon múlik csak, hogy az elnök milyen koncepcióból építkezik, válaszolta az InfoRádió kérdésére a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója.

Fóris György szerint az új magyar biztosjelölt, Trócsányi László is belekerülhet abba az utcába, amelybe egykor Navracsics Tibor, hogy egy relatíve súlytalanabb, kevés uniós jogszabályt tartalmazó területet kap. Trócsányi László az igazságügyi tárcától jön, és a megelőző években a magyar kormányzati politika sok esetben volt támadás tárgya olyan intézkedések miatt, amik első ránézésre igazságügyi portfóliót érintő területhez tartoztak, emiatt

komoly támadásra számíthat,

következésképpen nem tűnik valószínűnek, hogy nagyon fajsúlyos portfólióval kockáztatja a meghallgatást a bizottság elnöke – vélekedett a szakértő.

Foghatják a fejüket a férfiak

Fóris György arról is beszélt, komoly politikai feszültségekhez is vezethet, hogy a megválasztott bizottsági elnök nemi kiegyensúlyozottságot vár az új Európai Bizottságban. A Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója szerint Ursula von der Leyen – aki eredetileg is két jelöltet, egy férfit és egy nőt kért a tagállamoktól – visszadobhatja a tagállamok férfi jelöltjeit, így akár a jelöltállítási folyamat is csúszhat.

Bár elhúzódó állóháborúra még nem volt precedens, és nem is tudni, hogy hová vezetne, a szakértő szerint azonban egy ponton túl az időtényező sok mindent felülírhat, a priorításokat is.

Egy hónap Augusztus 26-ig kell leadniuk az európai uniós tagországoknak azon személyek nevét, akiket az Európai Bizottságba jelölnek - közölték Brüsszelben . A kormányok közül eddig tizenöt küldte el a biztosjelöltje nevét. Ursula von der Leyen arra kérte a tagállamokat, hogy jelöljenek két-két személyt, akik közül majd választhat, ennek viszont sajtóhírek szerint egyelőre egyetlen kormány sem tett eleget.

