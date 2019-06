Euractiv: "kirúgták" Webert az Európai Bizottság elnöki posztjáért folyó versenyből

A cikkben arról számoltak be bennfentes forrásokra hivatkozva, hogy a két képviselőcsoport vezetői közölték Weberrel,

nincs meg a parlamenti többség a parlamenti jóváhagyásához akkor sem, ha az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács esetleg őt jelölné.

Biztosították ugyanakkor arról, hogy az Európai Néppárt nemrég újraválasztott frakcióvezetőjeként továbbra is együtt kívánnak vele működni.

Egy névtelenséget kérő szociáldemokrata képviselő korábban azt mondta, rajtuk kívül még a zöldpárti frakció is egyetért abban, hogy nem Webernek kellene vezetnie az Európai Bizottságot, a szóban forgó csoport egyik társelnöke azonban nemrég kijelentette, hogy még nem hoztak döntést az ügyben.

Tajani: az Európai Néppárt uniós bizottsági elnökjelöltje Manfred Weber

Az Európai Néppárt (EPP), Európa vezető pártcsaládjának uniós bizottsági elnökjelöltje Manfred Weber, mivel az európai polgárok legtöbbje őt támogatta szavazatával az európai parlamenti választások alakalmával - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke Brüsszelben, az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek csütörtökön kezdődő csúcstalálkozójára érkezve.

Tajani az EPP szokásos, uniós csúcs előtti tanácskozását követően újságíróknak nyilatkozva aláhúzta, a csúcsjelölti rendszer a lehető legdemokratikusabb módja az uniós bizottság vezetőjének kijelölésére.

Ezért, mint az EP elnöke támogatja és megvédi a csúcsjelölti rendszert az esetleg azt megtámadó, eltörölni akaró uniós tagállami vezetőkkel szemben - jelentette ki.

A néppárt eleget téve a választók akaratának és az uniós szerződéseknek az európai értékek védelmét tartja legfontosabbnak a bizottsági elnök személyével kapcsolatban is - tette hozzá Tajani.

Leo Varadkar ír miniszterelnök a csúcstalálkozóra érkezve aláhúzta, noha az Európai Néppárt kész a kompromisszumokra, az EP legnagyobb pártcsaládjaként megnevezheti az Európai Bizottság következő elnökét, az EPP jelöltje pedig Mafred Weber.

Varadkar reményét fejezte ki, hogy az uniós tagországok vezetőinek csütörtökön kezdődő találkozója során sikerül megnevezniük, hogy kit javasolnak az Európai Bizottság új elnökének.

Több nyugat-európai napilap és hírportál arról számolt be csütörtökön, hogy a szociáldemokrata, valamint az Újítsuk meg Európát (RE) nevű centrista-liberális európai parlamenti (EP-) frakció is jelezte, nem szavaznák meg a néppárti Manfred Webert az Európai Bizottság elnökének. Értesülések szerint az Európai Néppárt utáni második, illetve harmadik legnagyobbnak számító képviselőcsoport vezetői, Iratxe García Pérez és Dacian Ciolos szerdán megüzente, hogy még ha az Európai Tanács végül őt is jelölné, akkor sem támogatnák Webert a parlamenti szavazáson.

Elemzők szerint a fejlemények válaszút elé állítják az Európai Néppártot:

vagy minden áron kitartanak Weber mellett, és blokkolnak minden megállapodást mind az Európai Tanácsban, mind az Európai Parlamentben, vagy "taktikai visszavonulót" fújnak, és megpróbálják egy másik jelöltjüket elfogadtatni a brüsszeli testület élére. Amennyiben utóbbi opciót választják, akkor még elképzelhető a kompromisszumos megoldás tető alá hozása a csütörtökön kezdődő EU-csúcson - húzták alá.