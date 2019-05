Kikerült egy újabb videó Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Donald Trump hétfőn fogadta a washingtoni Fehér Házban Orbán Viktort. Az esemény nyilvános részeiről készült rövid összefoglaló az amerikai elnök Twitter-csatornájára került ki.

A gyorsan egymás után vágott képek alatt hősies jellegű zene szól, szöveg nem hallatszik.

Yesterday, President Trump welcomed Prime Minister Viktor Orban of Hungary to the White House for a bilateral meeting! pic.twitter.com/tz2Ws4r7x9