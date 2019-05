Orbán Viktor: mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik

Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy lendületet kaphat a magyar-román gazdasági együttműködés. Mint mondta, infrastrukturális összekötetések - autópályák és vasút - kellenek Magyarország és Románia között, ezekről tárgyalnak a román kormánnyal. Gyorsvasútra van szükség Bukarest és Budapest között, és ez Kolozsvárt is bekapcsolhatja a gazdasági vérkeringésbe - közölte Orbán Viktor hangsúlyozta, ma csak egy beruházásról van szó, de számítani lehet a magyar kormányra a jövőben is, hogy további beruházások is megvalósulhassanak.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Közép-Európa nemzetekből áll, és nem halasztható tovább annak felismerése, hogy ezek a népek sorsközösségben vannak, és vannak érdekek, amelyek összekapcsolják őket, ezért az együttműködés útját kell választaniuk.

A kormányfő arra is kitért, hogy fontos lesz a közelgő európai parlamenti választás, mert nem mindegy, mi történik Brüsszelben és Európában. Jó döntéseket kell hozni, és Brüsszelben is olyan vezetőkre, képviselőkre van szükség, akik kiállnak a magyar, a román és a közép-európai érdekek mellett - hangsúlyozta. Orbán Viktor arra biztatott mindenkit, hogy menjen el szavazni, akarjon részese lenni Európának, és használja ki a lehetőségeket.



Az UBM-csoport, az East Csoport és az Oprea Avicom tulajdonában levő UBM Feed Romania SRL a térség agrárszektorának kiemelkedő beruházását valósította meg Kerelőszentpálon. A 15 millió euró összértékű beruházás eredményeként az ország legnagyobb független (nem saját integrációba gyártó) takarmánykeverő üzemét hozta létre. Az üzem 30 tonna/órás és 220 ezer tonna/éves kapacitásával a régió egyik legnagyobb és Európa egyik legmodernebb technológiájával rendelkező takarmánygyártó létesítménye lett.

