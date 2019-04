Kanadaiakat ítéltek halálra Kínában

A bíróság szerint a kanadai állampolgárságú vádlottak - akiket a közleményben csak nevük kínai átírását megadva azonosítottak - 2012 márciusában egy amerikai, négy mexikói és két kínai kábítószer-előállítót toboroztak.

A szervezet ez év júliusa és novembere között 63 kilogramm metamfetamint és több mint 300 gramm dimetilamfetamint állítottak elő és forgalmaztak a Kuangtung tartománybeli Tajsan városban működő bázisukról.

#BREAKING One Canadian and one Chinese drug traffickers were given death sentences by Jiangmen Intermediate People's Court, Guangdong Province, Tuesday morning, for producing and trafficking methamphetamine of more than 63 kilograms. pic.twitter.com/faH4hGW1BX