Ezrek búcsúztatták Izrael egyik leghíresebb vallási vezetőjét

Taub rabbi jelentőségét, személyes példáját Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Reuven Rivlin államelnök, valamint David Lau askenázi főrabbi is méltatta.

"A kállói rebbe a csütörtökön esedékes izraeli holokauszt-emléknaphoz, a Jom hasoához közeli halála megerősíti örökre szóló kötelességünket, hogy emlékezzünk és sohase felejtsük el a történteket" - mondta Netanjahu. Menáhem Mendel Taub rabbi,

az egyik legfontosabb magyar haszid rabbidinasztia tagja Erdélyben született 1923-ban. 1944-ben Auschwitzba deportálták, ahol Josef Mengele kísérleteinek egyik áldozata volt.

A kísérletek nyomán többé nem nőtt szőrzet az arcán és nem születtek gyermekei. Bergen Belsenben érte a felszabadulás, majd fél évvel a háború után Svédországban megnősült. 1947-ben Amerikába költöztek, ahonnan a hatvanas évek elején Izraelbe vándoroltak.

Izraelben újjáépítette először Rison Leciónban, majd Bné Brakban, végül Jeruzsálemben a nagykállói, jiddisül a "kaliver" jesivát, ahol az egykor Magyarországon kialakult szokásoknak megfelelően tanítják az ultraortodox zsidó vallási hagyományokat és tanokat.

Taub rabbit Izraelben "holokausztrabbiként" is emlegették, mert saját közösségén kívül is gyakran tartott előadást az Auschwitzban és a későbbi táborokban átélt szörnyűségekről, 2014-ben Budapesten is járt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd