Ilyen volt, amit már nem lát senki a Notre Dame belsejében

Tűz ütött ki a Notre Dame párizsi székesegyház felújítás alatt álló tetőszerkezeténél hétfő este, a lángok átterjedtek a tetőre, aminek jelentős része elégett vagy károsodott. Azt egyelőre nem tudni, mi minden veszett oda, a fontos műtárgyakat azonban kimenekítették a késő-gótikus, 850 éves katolikus templomból.

A Notre Dame-ot, a Mi Asszonyunk templomát Maurice de Sully, Párizs püspöke kezdte építeni 1163-ban, és 180 év kellett ahhoz, hogy a munkák befejeződjenek a Cité-szigeten álló román stílusú székesegyház helyén. A tetőszerkezet még a XIII. században készült tölgyfából, ez veszett most oda. Néhány korábbi felvételen látható, hogyan nézett ki belülről a különleges szerkezet.

Called The Forest, she was an extraordinary piece of our architecture, in m. parts from the 13th c, built of already multi-centenary timber, some of which sprouted during Charlemagne's reign.

Its 19th c addition was supporting a.o.t the 750 tons of its now gone spire.. #NotreDame pic.twitter.com/1eURkoIChK