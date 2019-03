Hatalmas robbanások az afgán fővárosban

A támadások a nouruz perzsa fesztivál alatt történtek, amelyet ugyan széles körben ünnepelnek Afganisztánban, de a szélsőséges iszlamisták szerint megtartása ellentétes az iszlám tanításaival. A nouruz hagyománya az iszlám előtti időkre vezethető vissza.

Különböző jelentések érkeztek a robbanásokról, amelyek a főváros nyugati, többségében síita muzulmánok lakta negyedében történtek, a Kárt-e-Szahi szentélynél.

A belügyminisztérium szóvivője szerint aknagránátokkal lőtték a területet. A védelmi minisztérium azonban arról számolt be, hogy rakétákkal vették célba civilek otthonait és az ünnepségre összegyűlt tömeget. A tárca úgy tudja, hogy a rendőrség őrizetbe vette a támadót.

Nearly 30 people killed, wounded in back to back explosions in Kabul ?? #Afghanistan #阿富汗 #Kabul https://t.co/xXlebjTm3e pic.twitter.com/UmMr8NOkr8