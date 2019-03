Pedofilbotrány: ilyen ítéletet még nem hoztak Európában

A francia sajtó a katolikus egyház valaha volt legjelentősebb bírósági ügyének nevezte a Philippe Barbarin lyon-i érsek elleni eljárást, a csütörtökön megszületett ítéletet pedig egyöntetűen meglepőnek nevezik: helyszíni beszámolók szerint még az áldozatok is megrökönyödésüknek adtak hangot amiatt, hogy a bíróság végül bűnösnek találta a bíborost. Az ügyész is figyelmeztette a törvényszéket:

a vádpontok bizonyíthatósága erősen kérdéses, több esetben pedig elévültek.

Az ítélethirdetés előtt maga a vádlott is kijelentette: nem érzi bűnösnek magát.

Philippe Barbarin-t ugyanis azzal vádolják, hogy éveken át eltitkolta és tisztára mosta a francia katolikus egyház papjai által, kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléseket. Az egyik esetben a molesztáló pap nemrég bevallotta: az 1970-80-as években sorozatosan molesztálta egy cserkésztábor lakóit, összesen mintegy 40 gyermeket. A mostani eljárás vádirata szerint az érsek tudott erről, de megpróbálta megakadályozni, hogy az ügy napvilágot lásson.

Elemzők szerint az ítélet, bár enyhének tűnhet, világviszonylatban is példaértékű lehet:

ez volt ugyanis az első alkalom, hogy Európában ítéletet hoztak egy bíboros ellen szexuális visszaélésekkel kapcsolatban.

Csütörtökön az ausztráliai Victoria állam legfelsőbb bírósága is bejelentette: a folyamatbanlévő büntetőeljárás mellett polgári per is indul a gyerekmolesztálásban bűnösnek talált volt sydney-i érsek, későbbi vatikáni pénztárnok, George Pell ellen.

Ferenc pápa a múlt hónapban hívta össze a Vatikán történetében első olyan tanácskozást, amely kifejezetten a szexuális visszaélések elleni fellépést sürgeti. A világ minden tájáról összesereglő mintegy 190 résztvevő zéró toleranciát hirdetett a molesztálások ellen, és létrehozták a kiskorúak védelmét célzó pápai bizottságot.

