Az egyház és a szexuális visszaélések botránya címmel írt terjedelmes értekezést a nyugalmazott pápa, XVI. Benedek. A Corriere.it olasz lap hasábjain is megjelent cikk a német havilapra, a Klerusblattra hivatkozva az egyházi érintettségű szexuális bűncselekmények gyökerét keresi fél évszázados távlatban, részletesen és kendőzetlenül.

A múltfeltárási szándék kezdő pillanataként egy idén februári vatikáni találkozóra mutatott, ahol Ferenc pápa kifejezetten ezzel a céllal fogadta a nemzeti püspöki kari vezetőket, ennek kapcsán maga is összeírta meglátásait.

A "Jézus Krisztus rottweilere" nyilvános becenevű pásztor szerint

az 1960-tól 1980-ig terjedő 20 évben a szexualitás kérdéseiben az addig létező normák teljesen eltűntek, helyükbe pedig nem lépett semmi",

ennek pedig a papság egészére nézve is komoly következményei lettek. Németországban ekkor nagy sebességgel terjedtek a pornófilmek, az azokat bemutató mozik előtt pedig olyan sorokat látott, mint háborúban ételosztáskor; az ezeket reklámozó óriásplakátok pedig mindenki számára láthatóak voltak az utcán - emlékszik vissza Ratzinger bíboros.

Ez a világ vezetett szerinte az 1968-as fordulathoz Nyugat-Európában, ami megpróbálta kiiktatni a normákat, ez pedig nagy mértékű agressziót is elszabadított, illetve néhol még az iskolai egyenruhát is hiába próbálták megtartani. Erre az időszakra teszi a nyugalmazott pápa a kispapok és papok nagy mértékű kiáralmását is az egyházból, ami miatt az egyház "megroppant".

Összeomlott az erkölcsteológia is, ami addig védte az egyházat a külvilág válságaitól - írja Benedek pápa.

Közben "homoszexuális klubok" alakultak a szemináriumokban, amik teljesen megváltoztatták a légkört, és egyházi személyek sokszor "barátnőjükkel töltötték az estét". A Vatikán - mint megjegyezte - anélkül is tudott erről, hogy hivatalos közléseket kapott volna. Joseph Ratzinger a későbbi pedofil-bűncselekményeket is a korlátlan társadalmi szexuális felszabadulás számlájára írja, ami visszahatott a papságra.

Szerinte a bűnös viszonyok rendezésére, a korszak megváltoztatására

már nem újabb testületek és bizottságok létrehozására van szükség, mert "ez már egyszer nem sikerült".

Fájlalja, hogy Isten már nem "referencia", hanem egy kisebbség magánügyévé vált.

Cikke közzétételéről Joseph Ratzinger bíboros, vagyis XVI. Benedek pápa egyeztetett a regnáló szentatyával is.

Nyitókép: MTI/OSSERVATORE ROMANO