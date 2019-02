Ez várható a Trump-Kim csúcstalálkozón

Lehetséges, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető mostani csúcstalálkozóján nem sikerül minden kérdést megoldani - vélekedett Mike Pompeo amerikai külügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.

"Lehetséges egy újabb csúcstalálkozó is" - hangoztatta az amerikai diplomácia vezetője, leszögezve ugyanakkor, arra számít, hogy a jövő héten a vietnami fővárosban tartandó csúcstalálkozón születnek konkrét eredmények is.

A hanoi találkozó céljáról Pompeo hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat változatlanul Észak-Korea atomfegyver-mentesítésére törekszik. Ezt "egyértelmű célnak" mondta

és hozzáfűzte, hogy e cél eléréséhez "időre lesz szükség".

A külügyminiszter leszögezte: az Észak-Koreával folytatott tárgyalások "bonyolultak", ezzel együtt is a Trump-kormányzat szerinte az elődeinél sokkal több sikert ért el. Az eredmények között említette, hogy sikerült összekovácsolni egy nemzetközi koalíciót, amely folyamatosan azt üzeni Kim Dzsong Unnak, hogy "eljött az ideje, itt a pillanata az eredményes tárgyalásoknak". A külügyminiszter interjút adott a CNN hírtelevíziónak is, ahol a riporter azt firtatta, vajon Észak-Korea jelent-e továbbra is nukleáris fenyegetést. A tárcavezető igennel válaszolt a kérdésre.

Donald Trump, aki hétfőn indul Vietnamba, vasárnap reggel egy sor Twitter-bejegyzésben adott hangot optimizmusának a tárgyalásokat illetően. Egyik bejegyzésében azt is felvetette, hogy akár az atomfegyver-mentesítésről is megszülethet a konkrét megállapodás. Az észak-koreai vezetőre utalva azt írta: "mindketten arra számítunk, hogy a szingapúri, első csúcstalálkozón elért haladás folytatódik". Egy másik bejegyzésében azon meggyőződésének adott hangot, hogy Kim Dzsong Un "talán mindenki másnál jobban tisztában van azzal, hogy hazája atomfegyverek nélkül gyorsan a világ egyik legnagyszerűbb gazdasági hatalmává válhat".

Mike Pompeo a Fox televíziónak adott interjújában kitért a venezuelai válságra és az Iszlám Állam terrorszervezet Egyesült Államokba visszatérni akaró egyik volt tagja, Hoda Muthana ügyére is.

Venezueláról szólva Pompeo hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat mindaddig fenntartja a nyomást Nicolás Maduro elnökre, amíg a venezuelai vezető nem érti meg, hogy kormányzata napjai "meg vannak számlálva".

"Meg fogjuk tenni mindazt, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy demokrácia uralkodhassék" - fogalmazott. Az esetleges amerikai katonai beavatkozásra vonatkozó kérdésre válaszolva nem zárta ki azt, mint mondta: "minden megoldás az asztalon van".

Hoda Muthanáról, arról a 24 éves nőről, aki Szíriában az Iszlám Állam tagja volt és most a másfél éves gyermekével együtt vissza akar térni az Egyesült Államokba, Pompeo leszögezte: "nem amerikai állampolgár terroristáról" van szó, aki biztosan nem térhet vissza az Egyesült Államokba. A nő Alabamában élő, jemeni származású szülei pénteken indítottak pert az amerikai kormány ellen, arra hivatkozva, hogy a lányuk amerikai állampolgár, ezért jogosult visszatérni az országba.

Nyitókép: Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (j) arcmásával ellátott pólók Hanoiban 2019. február 24-én, három nappal Kim Dzsong Un és Trump második csúcstalálkozója előtt. MTI/AP/Vincent Yu