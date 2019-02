Bezárják az otthont, ahol megerőszakoltak egy beteget

A phoenixi Hacienda HealthCare ápolási otthon illetékesei bejelentették, hogy az intézmény vezetése az otthon bezárása mellett döntött. A határozatot azzal indokolták, hogy a történtek után nem tudják fenntartani a 60 ágyas otthont. A Hacienda közleménye szerint mielőtt bezárnának, Arizona állam illetékeseivel együttműködve gondoskodnak az otthon három tucatnyi páciensének elhelyezéséről.

