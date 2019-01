Már "csak" 4-es szintű a lavinaveszély Ausztriában

Normalizálódni látszik a helyzet Ausztriában az elmúlt napokban leesett, iszonyatos mennyiségű hó fojtogatása után. Mint Tihanyi Zsolt ausztriai síoktató az InfoRádiónak elmondta,

az összes útkarbantartó gép munkában volt az obertauerni hágónál, így sikerült azt mindkét irányban szabaddá tenni.

"Már éjszakára sem kell lezárni. A hétfői napon helikopterről végigvizsgálták a területet, és ahol kellett, ott lavinát robbantottak. Azóta napsütés van, a szél is elmúlt, és a következő napokra is napos, száraz időt jósolnak" - számolt be a síoktató.

A lavinaveszélyről szólva elmondta, az ötös skálán már csak 4-es a szintű a figyelmeztetés, de még így is eléggé magas.

"A nagyon nagy felhalmozódott hómennyiség miatt a spontán lavinák elindulásának esélye igen magas, így ez a fokozat megmarad Salzburg tartományban, Tirolban és Voralbergben is. Van, ahol még az 5-öst is tartják."

Akik a síelők közül elhagyják a pályákat, azok abszolút veszélyben vannak, a sípályákra viszont ha veszélyt jelentene valahol a hógörgeteg, ki sem nyitják azokat egész addig, amíg nem tudják biztosítani, hogy a pályánál magasabban fekvő részekről nem indul meg a hó. Nyitott pályán tehát nem kell félni.

Nyitókép: MTI/EPA/Daniel Kopatsch