A brit kormány is véget vetne az utcán alvásnak

Becslés szerint éjszakánként tavaly 4750 hajléktalan aludt a brit városok utcáin, különösen Londonban vannak sokan, és a számuk rohamosan nő. Nem nyújtanak felemelő látványt például az Oxford Streeten vagy a Piccadilly környékén. Gyakran láthatóan drog vagy alkohol hatása alatt állnak.

A brit kormány hétfőn bejelentette, hogy 100 millió fontsterling ráfordítással elkezdi az utcák megtisztítását a hajléktalanoktól. A pénzből kapnak a mentális betegségben szenvedőkön segítő és a drogozás ellen küzdő szervezetek is. Támogatják az önkormányzatok lakáskiutalásait is.

A jótékonysági szervezetek üdvözölték a hétfői bejelentést, de úgy vélik, hogy ez csak csepp a tengerben. A 4750-es szám tavalyi felmérés eredménye, és ez már akkor is 15 százalékos növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, idén tehát jóval magasabb lehet az utcán élők száma, elsősorban Londonban. Nehéz megszámolni az utcán alvókat, mert sokszor eldugott zugokba húzódnak be, azt ugyanakkor látni, hogy egyre több közöttük a külföldi.

A rendőrségi igazoltatások során kiderült, hogy több hajléktalan Európai Uniós állampolgár, őket kiutasították az országból. Számosan közülük kártérítésért folyamodtak, és ezt meg is kapták, százezreket volt kénytelen kifizetni a brit kormány. Egy litván állampolgár 10.000 font kártérítést kapott, mert a kiutasítása előtt egy ideig fogdában tartották. Ezt a gyakmorlatot azóta megszüntették.

A kormány úgy számol, hogy intézkedéseivel tíz alatt javulhat a hajléktalanok helyzete.

Itthon is változik a gyakorlat

Magyarországon október 15-től szabálysértést követ el az, aki életvitelszerűen tartózkodik közterületen. A jogszabály szerint a rendőr felszólíthatja a hajléktalant a közterület elhagyására. Aki ennek eleget tesz vagy együttműködik, azzal szemben semmilyen további eljárás nem indítható.



A törvény azt is kimondja, hogy a rendőr 90 napon belül háromszor szólíthatja fel a hajléktalant a közterület elhagyására, és csak akkor indítja meg a szabálysértési eljárást, ha ennek ez idő alatt az érintett a negyedik alkalommal sem tesz eleget. Az ellenőrzésről nyilvántartás készül, amelyben az adatokat a helyszíni intézkedéstől számítva 90 napig vagy az eljárás megindításáig lehet tárolni. Ezek az információk azonban 90 nap után törlődnek.



A szabálysértők ellen eljárás indul, amelyet közérdekű munkával, vagy ha ezt nem vállalja, esetleg visszaeső, akkor elzárással lehet sújtani. Pénzbírság viszont nem szabható ki. A szankcióról bíróság dönt.



Mivel az eljáráshoz az érintettet előállítják, a rendőrség ez idő alatt köteles gondoskodni a hajléktalan tisztálkodásáról és tiszta ruha váltásáról, az ingóságáról és vele élő állatáról is. Az ingóságokat hat hónapig őrzik majd, ennek letelte után az arra kijelölt szerv megsemmisíti azokat.



Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke korábban az InfoRádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: még nem tudni, milyen változást hoz a hajléktalanellátásban az, hogy az Alaptörvény is rendelkezik az utcán élők helyzetéről. Először meg kell vizsgálni az okokat, ki miért van az utcán – tette hozzá a szervezet alelnöke.

Vecsei Miklós szerint vannak olyan helyzetek, amelyekre még a hajléktalanellátásban dolgozó szervezetek sem találnak megoldást.