Lemondott Boris Johnson

Johnson néhány órával a brexit-ügyi tárca volt vezetője, David Davis lemondása után jelentette be távozását, és mindössze 30 perccel azelőtt, hogy Theresa May miniszterelnök a Parlament elé állt volna az új "puha" brexit-tervvel - írta a BBC. Huszonnégy óra alatt ő a harmadik miniszter, aki kihátrált a pénteken "összekalapált" kormányzati brexit-megállapodás mögül, ugyanis távozott tisztségéből Steve Baker, a DExEU-tárca parlamenti államtitkára is, aki e minőségében gyakorlatilag Davis helyettese volt.

A Downing Street szóvivője szerint Theresa May elfogadta Boris Johnson lemondását és megköszönte a munkáját; utódját hamarosan bejelentik.

David Davis azzal a véleményével indokolta döntését, hogy a kormány Brexit-politikájának iránya és taktikája miatt mind kevésbé tűnik valószínűnek a brit EU-tagságról két éve tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,9 százalékos arányú győzelmével végződött - népszavazás döntésének maradéktalan végrehajtása.

David Davis utódját már ki is nevezte Theresa May: Dominic Raab meglepetésember, mert bár közismerten elkötelezett híve a brit EU-tagság megszűnésének, a 44 éves, jogász végzettségű Raab viszonylag újoncnak számít a brit nagypolitikában.

Nagy hullámokat vert a pénteki megállapodás

Theresa May és kabinetjének tagjai a chequersi kormányfői rezidencián pénteken tartott 12 órás kihelyezett ülésen javaslatcsomagot fogadtak el az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról.

Ám a pénteken elfogadott új javaslatcsomag összességében jóval szorosabb jövőbeni kapcsolattartást indítványoz az Európai Unióval, mint amilyet a keményvonalas tory brexit-tábor látni szeretett volna.

Az Európai Bizottság számára kidolgozott legújabb brit kormányzati indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, biztosítva a "súrlódásmentes" kereskedelmet Nagy-Britannia és az EU között a brexit után is.

Súrlódásmentesség vagy ellenőrzés nélküli állapot?

A brit kormány indítványa szerint London és az EU közös szabálygyűjteményt tartana fenn minden áruféleség kétoldalú forgalmára. Emellett fokozatosan kialakítanának egy olyan vámszabályozási rendszert is, amelyben szükségtelen lenne a vámellenőrzés a kétoldalú kereskedelemben, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.

David Davis Theresa Mayhez intézett levelében úgy vélte, hogy a chequersi dokumentumban javasolt közös áruforgalmi szabálygyűjtemény

kiterjedt ellenőrzést enged az Európai Uniónak a brit gazdaság felett, és így nem tenné lehetővé a brit törvényalkotás feletti ellenőrzés visszaszerzését.

Nyitókép: Balogh Zoltán