Ezért gyilkolhatott a kivégzett japán szektavezető

Az Aum Sinrikio (Legfőbb Igazság) nevű szekta, magát Aszahara Sokónak nevező, hosszú szakállú vezetőjét akasztották fel először az ítélet végrehajtásakor. Japánban létezik a halálbüntetés, de nagyon ritkán alkalmazzák.

A halálakor 63 éves Aszahara félig vak jógiként igézett meg 10 ezer hívet és vette rá őket, hogy kövessék a buddhista és hindu meditációs technikákat apokaliptikus víziókkal ötvöző tanait. A csoport több bűncselekményt is végrehajtott, de Japánt

leginkább az 1995 márciusi metrótámadás sokkolta, amikor a tévénézők a peronokon heverő munkába igyekvő embereket láthattak.

A 13 halott mellett a szarin 5800 ember sérülését okozta – sokak maradandó károsodást szenvedtek.

Aszahara mellett 6 társát is kivégezték, és míg néhány családtag üdvözölte az ítélet végrehajtását, addig helyi jogvédő szervezetek emlékeztettek, hogy az igazságszolgáltatás eme formája „az emberi jogok végső megsértése”.

Az Aum szekta mély nyomot hagyott a japán társadalomban. Murakami Haruki, nyugaton is népszerű író Underground című riportkönyvében a támadásban érintett – és a japán média által ignorált – egyszerű emberekkel és szektatagokkal is beszélgetett. A szerző bírálta hazája társadalmát, amiért nem nézett szembe azzal, hogyan terjedhetett el a gyilkossággal végződő ideológia. Murakami később visszatért a kultikus vezér témájához az 1Q84 című regényében is.

Az Aum tagjai között külföldiek és elismert egyetemekről kikerült diplomás orvosok és kutatók is voltak, akik egy kommunában éltek a Fudzsi-hegy lábánál. Ez és a tény, hogy egy illegális üzemben ideggázt és fegyvereket gyártottak, sokkolta a japán társadalmat. Egy évvel a tokiói támadás előtt az Aum már bevetette a szarin gázt Macumoto városban, ahol három bírót akartak így megölni, mert azok ítélethozatalra készültek a szekta ügyében. Egy hűtőkocsiból engedték ki a gázt – a bírók túlélték a merényletet, de 8 másik ember meghalt és többszázan megsérültek.

A szarint a náci Németországban fejlesztették ki és a szagtalan, íztelen gáz nem méreg, hanem az idegrendszert becsapva összehúzza az izmokat.

A légzőizmok paralízise így perceken belül fulladást okozhat.

Aszahara pere már 2004-ben végetért, de egyik bűntársa esetében csak idén zárult le a folyamat – és valószínűleg ezért telt el olyan sok idő a bűncselekmények és a kivégzések között.

Tudósítók megjegyzik: bár sokan megkönnyebbüléssel fogadhatták az ítéletek végrehajtását, a bíróságon gyakran némán hallgató kultvezér soha nem magyarázta el tette indítóokait. Tanaiban azonban szerepelt az, hogy elkerülhetetlen a világvége, és egyes emberek meggyilkolása a mennybe küldheti a lelküket.