Légicsapást mért Izrael a Hamászra

Az izraeli légierő szerdán csapást mért a Hamász iszlamista szervezet gázai övezeti létesítményeire, köztük egy kikötőre és egy alagútra, állítása szerint válaszul arra, hogy az előző nap a Hamász néhány harcosa, átjutva a határon, felgyújtott egy izraeli lőállást.

Az izraeli hadsereg szerint a légicsapások arra is válaszul szolgáltak, hogy a Hamász drónokat és égő papírsárkányokat próbált bejuttatni Izrael területére, aminek következtében mezőgazdasági területek is leégtek. Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter szerint a légitámadások megsemmisítettek egy másik, szintén a Hamász által használt alagutat is. A jelentések szerint a légicsapásokban senki sem sebesült meg.

Házim Kászem, a Hamász szóvivője a légitámadást úgy jellemezte, mint "újabb sikertelen kísérletet" a határ menti palesztin tüntetések megállítására.

Március vége óta rendszeresek a tüntetések a gázai-izraeli határnál, ahol palesztinok ezrei tiltakoznak az övezet blokádja és az egykori palesztin területek elvesztése ellen. Az indulatokat az is felkorbácsolta, hogy az Egyesült Államok a múlt hétfőn átköltöztette addig Tel-Avivban működő nagykövetségét Jeruzsálembe, miután tavaly decemberben elismerte ez utóbbi várost Izrael fővárosának. A palesztinok Jeruzsálem keleti felében kívánják kialakítani leendő államuk székhelyét, míg az izraeli álláspont szerint a város a zsidó állam "egységes és oszthatatlan" fővárosa.

A nagykövetség felavatásának napján tartott tüntetéseken az izraeli rendőrség 60 palesztint agyonlőtt, a jelentések szerint legalább 2700-at megsebesített. Izrael a történtekért a Hamászt teszi felelőssé, amely szerinte élő pajzsként használja fel a tüntetőket, miközben megpróbál bejutni Izrael területére, hogy támadásokat hajtson végre civilek ellen.

Az AP amerikai hírügynökség adatai szerint eddig legkevesebb 100 palesztin tüntető életét oltotta ki izraeli tűz a tiltakozások március végi kezdete óta.

A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma szerdán jelentette, hogy belehalt lőtt sebébe az a 15 éves palesztin fiatal, aki a múlt keddi, a nakbára megemlékezés közben a palesztin tüntetők és az izraeli katonák között kialakult összecsapásokban sebesült meg. A palesztinok "nakbának", magyarul "katasztrófának" nevezik Izrael Állam megalapításának napját, amelynek a múlt héten volt a 70. évfordulója.