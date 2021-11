Kovács Gergely: a Kutyapárt nem szeretne ebben az összefogásban részt venni

Kovács Gergely az Arénában

Aggódtunk, amikor olvastunk a balesetről. Autót leszámítva jól van mindenki?

Igen, megúsztuk. Természetesen összeesküvésre gyanakszunk, az oszlop, aminek nekimentem, az egy órával korábban még nem volt ott.

Az autó totálkáros?

Nekem úgy tűnt, hogy igen.

De valójában mi történt?

Abszolút én tehetek róla. Lementem az útról egy 20 centit, ami az adott helyen egy méter mély árkot jelentett, majd utána az oszlop jött szembe. A körülményekhez képest viszonylag jól megúsztuk, maradandó bajunk azért nem lesz. Egy bordája tört el a lánynak, aki velem volt, de ma már ő is kijöhetett a kórházból. A kocsinak annyi, de mindegy, most ez így a dolgát elvégezte, és mi túléltük.

Februárban beszéltünk legutóbb, akkor azt mondta, hogy az ellenzéki együttműködés valahogy mindig oda fut ki, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt lehetőleg ne induljon. Ez fejlődött valamit azóta?

Sokat nem, illetve most volt ez a minimális ajánlat Márki-Zay Pétertől.

Egy hely a listán, de hol?

Ilyen mélységekig nem jutottunk el. Egy listás helyet mondott, nem tudom, mire gondolt. Lehet, hogy a 106. lett volna, és ekkor egyszerűbb rá válaszolni. De, mondjuk, az első hely végül is nem lenne rossz.

Az tipikusan a miniszterelnök-jelölt helye. Akkor?

Második.

Hogy működik egy ilyen ajánlat? Megcsörren a telefon, és Márki-Zay Péter vagyok és van egy jó ajánlatom?

Ez végtelen egyszerű volt, feljött a Márki-Zay Péter, és nem kertelt, azt mondta, hogy ő megpróbálna ebben az egyelőre virtuálisan létező frakcióban, ha jól értettem, egy helyet nekünk, ha sehol nem indulunk el a választáson.

Sehol?

Én így értettem.

És ezt megpróbálta tisztázni, vagy azt mondta, hogy nem?

Mi nem szeretnénk ebben az összefogásban részt venni. Ez nekem olyan érdekes, hogy az elmúlt egy évben talán négyszer is volt breaking news, hogy a Kutyapárt nem indul az ellenzékkel együtt, de igazából 15 éve ebben a helyzetben vagyunk, és ez az álláspont megmaradt nekünk.

Márki-Zay Péter azt mondja, hogy minden erejével a Kutyapárt ellen fog kampányolni, mert azt gondolja, hogy ezen múlhat a miniszterelnök, Orbán Viktor leváltása. Ez most akkor egy dicséret?

Azért valamit a Fidesz ellen is kampányolhatna szerintem, talán jobban megszólítja vele az ellenzéki szavazókat. Bevallom, meglepett, mert Márki-Zay Péter az előválasztást azért részben olyan emberek szavazatával nyerte meg, akiknek legalábbis egy részük bizonyára szimpatizál a Kutyapárttal, illetve hasonló elveket is vallunk egyébként több mindenben Márki-Zay Péterrel. Azzal mindenki egyetért, hogy van valamennyi szavazó, aki nem szeretne se a Fideszre, se a jelenlegi ellenzéki szövetségre szavazni, és ezeknek mondhatja bárki, hogy szavazzon az ellenzékre, akár három kóbor lengyel ló vagy én vagy Márki-Zay Péter, ők nem fognak oda szavazni. Ha mi nem indulunk, akkor ennek a nagy része szerintem nem megy el, úgyhogy mi ezért indulunk, és ha megvan az 5 százalék, azért az azt jelenti, hogy egy újabb ellenzéki párt lesz a parlamentben, és hogy a Fidesznek listán, mondjuk, hárommal kevesebb helye lesz, amin egyébként akár múlhat az is, hogy kisebbségbe kerül a jelenlegi hatalom.

Akkor milyen párt lesz a Kutyapárt a parlamentben? Ellenzéki párt? Kormánypárt? Kívülről támogató párt?

Mi a Fidesszel biztos, hogy soha nem fogunk együttműködni, én soha nem tennék olyat, hogy a kutyapártos listáról bejutott emberek bármilyen formában hatalomhoz juttassák vagy hatalmon tartsák ezt a kormányt. Nekem is viszonylag rossz véleményem van arról, amiket itt csináltak az elmúlt 11 évben.

De a mandátum szabad, azt csinál egy parlamenti képviselő, amit akar.

Ez így van, de szerintem hasonlóan gondolkodnak azok hozzám, akik ott lennének majd a listánk elején. Az ellenzékkel sem szeretnénk koalíciót, vagy nem tudom minek nevezzem, kötni, hanem akkor egyesével el kell majd dönteni minden egyes törvényjavaslatnál, hogy azt mi tudjuk-e támogatni. Ez nyilván tök más, mint amit eddig csináltunk, mint ahogy az is tök más volt, amikor bekerültünk önkormányzatokba. Még eleinte próbáltam viccelődni a XII. kerületi testületi üléseken, és aztán rájöttem, hogy ez az, aminek értelme nincsen. Valóban dolgoznia kell az embernek.

Miért? Nem értik a humort?

Ha valaki fizetést kap egy önkormányzati képviselői helyért, akkor dolgozni kell. Engem nem azzal hívnak fel a XII. kerületi lakosok, hogy mondjak egy poént, hanem mindenféle egyéb ügyekkel, és akkor az ember azokkal próbál foglalkozni.

Miért nem szálltak be végül az ellenzéki együttműködésbe?

Több olyan párt van ebben az együttműködésben, amely nekünk problémás. Én az alapján szeretem megítélni az embereket, hogy mit csinált és nem az alapján, hogy mit mond, és főleg nem a jövő idejű, feltételes módú mondatok alapján, amiket a politikusok eléggé szeretnek használni. Amit láttunk, mondjuk, az MSZP‒DK kormányzás működéséről, amit láttunk a Jobbik tevékenységéről, ez nekünk tényleg nem fér bele. Egyébként pedig a racionalitás is ezt mondatja velem, mert szerintem a Kutyapárt azonnal elvesztené az összes szavazóját, ha ezekkel a pártokkal összefogna.

De az együttműködésben hat párt van. Van ott még az LMP, Párbeszéd. Ezekbe se lehetett volna beülni?

Én abban nem látok logikát, hogy egy kutyapártos képviselő egy másik párt frakciójába üljön be, bár valóban tényleg egy élmény lett volna, mondjuk, az MSZP-frakcióban a következő négy évet a parlamentben eltölteni.

Ha bementek volna, a Kutyapárt identitása veszett volna el? Tehát a Kutyapárt támogatói azt mondták volna, hogy ez már nem a Kutyapárt?

Elég sok párt indult úgy Magyarországon, hogy azt mondta, bizonyos ellenzéki pártokkal nem szeretne közösködni. Ilyen volt az LMP, ilyen volt akár a Momentum, én nem látom, hogy nekik túl nagy sikerük lett volna azzal, hogy bementek ezekbe az együttműködésekbe. Nem hiszem, hogy a Kutyapártnak ez bármilyen szempontból jó lett volna. Ami egy ilyen kicsit hülye dolog a Kutyapártnál, hogy a pártoknak azért jönnek létre, hogy megszerezzék a hatalmat, hogy utána megvalósíthassák, amit szeretnének, és nekünk tényleg nem az a legfontosabb, hogy hány kutyapártos ember ül a parlamentben, az önkormányzatban vagy nem tudom hány államtitkára van a Kutyapártnak, hanem így szeretnénk csinálni a dolgokat. Annak, amit Márki-Zay Péter szokott mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt, mi pont az ellenkezőjét szoktuk mondani, hogy az út a cél. Nyilván megtehettük volna az önkormányzati választáson is, hogy beállunk az ellenzékhez, biztos kaptunk volna Budapest minden kerületében egy helyet, de tényleg nem ez a legfontosabb.

Hogy látja, az előválasztás növelte az ellenzék esélyét, vagy ahogy a miniszterelnök, Orbán Viktor mondja, inkább csökkentette, mert hogy még azt a versenyt sem tudják megnyerni, amit saját maguk szerveztek?

Igen, ez egy vicces mondat. Amellett, hogy tényleg elég sok problémám van az ellenzékkel, szerintem ez egy tök nagy siker, ahogy ezt le tudták menedzselni, illetve a részvétel is tök magas volt. Egy jelölttel próbálnak kiállni a Fidesz ellen, ami logikus, ezt végre meg tudták csinálni. Szerintem ez abszolút jó, de a Fidesz nyilván belekényszerítette ezzel a választási rendszerrel a pártokat ebbe.

És a Kutyapártnak jó volt, hogy a többi ellenzéki párt megcsinálta ezt az előválasztást?

Én nagyon örülnék, ha le tudnák váltani a Fideszt és ebben a formában van rá esélyük. Nagyon rég volt az, hogy az ellenzék tematizálja a közbeszédet, és ez sikerült, és voltak viták a jelöltek között, programokról beszéltek, szakpolitikai kérdésekről, azért ez egy tök jó dolog mindenképp.

Ez még része a közbeszéd tematizálásának, hogy minden másnap előkerül, hogy a Kutyapárttal mi legyen a többi ellenzéki párt szerint? Egyáltalán a Kutyapárt ellenzéki pártnak számít?

Jelenleg értelemszerűen ellenzéki párt vagyunk, hiszen nem vagyunk még csak a parlamentben sem. Nem tudom, ők meddig akarnak ezzel foglalkozni, ez nyilván az ő dolguk. Én nem is szeretnék ezekre érdemben reagálni. Én nem tudok az alapján döntéseket hozni, hogy más pártok szavazói mit mondanak. Én nem szeretnék az ellenzékkel komolyabban foglalkozni, és igazából nem is szoktunk.

Azt honnan tudja, hogy a Kutyapártnak mi legyen az iránya?

Van egy ötvenfős párttagság, nyilván velük meg szoktuk beszélni a dolgokat.

Sosincs vita?

Egy ember van egyébként az 50 ember közül, aki szerette volna, ha belépnénk az összefogásba, és van 49, aki pedig nem szerette volna.

És a többiek, akik lehetséges, hogy a Kutyapártra fognak szavazni? Van olyan közvélemény-kutató, amely már a parlamenti küszöb fölé méri a Kutyapártot.

Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan szavazók, akik listán ránk szavaznak, de azt mondják, hogy ők azért szeretnének ezen túlmenően is tenni valamit a NER lebontása érdekében. Azt hiszem, hogy Lovasi András ugyanígy nyilatkozott talán egy hónappal ezelőtt, hogy ők meg majd egyéniben leszavaznak az ellenzéki jelöltre.

Mikor állítanak országos listát?

Egy hónapon belül ezt megpróbáljuk abszolválni.

Mi az országos lista állításának az elve? Az elnök vezeti és utána jönnek a többiek?

Persze, én vagyok az első, és akkor jön a barátnőm, a kutyám, mindenféle rokonok, meg üzletfelek, és akkor ezzel az első harminc-negyven helyet megtöltjük, és utána jöhetnek majd a többiek.

Azt látják-e már, hogy hány egyén választókerületben fognak elindulni?

71 helyen kell a listához, értelemszerűen megpróbáljuk több helyen összegyűjteni az aláírást, mert azért nem mindenhol egyszerű, de feleslegesen nekünk nem kell 90 vagy 85 jelölt.

Hol nehezebb összegyűjteni?

Például Ózdon nem lesz könnyű, mert nem jutottunk el oda kocsival szombaton. Nyilván Budapesten meg a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban egyszerűbb, de vannak körzetek, ahol a legnagyobb város is 15 ezres, tehát gyakorlatilag lakásról lakásra kell menni. Már van körülbelül négyezer ember, aki jelentkezett passzivistának az aláírásgyűjtésre. Legutóbb nagyságrendileg ezer ember segített nekünk, és akkor 35 helyen össze tudtuk gyűjteni.

Akkor még jó sok helyen meg kell csinálni ahhoz, hogy a 71 biztos meglegyen.

Először az ember szívrohamot kapott, amikor Volner úr benyújtotta meg megszavazták ezt a törvényt, de abból a szempontból meg tényleg jó, hogy kénytelenek vagyunk országos szervezetet csinálni a Kutyapártból.

Hogy lehetett országos szervezetet csinálni ebben a két évben, amikor mozogni is alig lehetett az országban?

Online azért lehetett dolgozni, és tavasz óta én is heti négy nap vidéken vagyok. Lett több emberünk, aki foglalkozik az országos szervezetépítéssel, és kutyapártos passzivisták mindenhol vannak, jelölt igazából több lenne, mint ahány hely van. Nekem tényleg az lenne a fontos, hogy sok mindent csináljunk, és ebből szempontból meg ez tök hasznos.

Hol van esély, hogy egyéni választókerületben egy kutyapártos jelölt győzzön?

Nehéz megmondani, de olyan 105-106 körzet valószínűleg ilyen, ahol simán tudunk nyerni.

Azokban az egyéni választókerületekben, ahol a többi ellenzéki párt úgy gondolja, hogy ott nyerő, indít a Kutyapárt jelöltet?

Van körülbelül 80 körzet, amiről előre meg lehet mondani, hogy a Fidesz vagy pedig az ellenzék fogja megnyerni, és van huszonpár, amit billegőnek szoktak mondani, nyilván ezekben, ha van rá mód, akkor esetleg ne induljunk, ha több mint 71 hely jött össze. Erről nincs pártdöntés, de az én személyes véleményem szerint érdemes erre figyelni.

Ezzel akkor az ellenzéket akarják győzelemre segíteni?

Ha ez bármit is hozzájárul, de én ebben nem vagyok biztos. Úgyis le fog szavazni az ellenzékre, aki rájuk szavazna. De ha vannak ilyen úgymond felesleges körzetek, akkor szerintem érdemesebb ezeket.

De nem fogják magukra húzni azt, hogy megtolták annak az ellenzéki együttműködésnek a szekerét, amelybe egyébként nagyon komoly indokok alapján nem akartak beszállni?

Az ember bármit csinál, valamiképpen rosszat csinál. Simán lehet egyébként, hogy ez nem megy át a párton, és akkor ez nem lesz szempont.

Erről kell valamilyen párthatározat?

Van a tagság, bár most beléptettem ötszáz vasi romát én is, úgyhogy most már igazából én döntök mindenről a pártban. Nálunk nem lehet csak úgy bárki párttag, hanem meghívásos alapon megy, ha valaki legalább egy éven át szervezőmunkát végzett és jól, őket meghívjuk, és ha akarnak, akkor lehetnek párttagok, tehát alapvetően nálunk a párttagság dönt. Véget ért az a bázisdiktatúra, amiben uraltam a pártot, egyre demokratikusabbak lettünk.

A Kétfarkú Kutyapártnak az LMP példája, amely annak idején úgy indult, hogy a két nagy tömb közé ékelődik be, valamiféleképpen modell?

Az LMP-nek szomorú vége lett, ott a párt egyik fele így gondolta, a másik fele pedig inkább összefogott volna. Nálunk nincs ez a kettősség, nem hiszem, hogy kettő kétfarkú Kutyapárt lesz hamarosan amiatt, hogy a fele össze szeretne fogni az ellenzékkel.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt milyen ellenzéki párt?

Egyre nehezebb megmondani, hogy mi az, amit centrumként definiálnak Magyarországon, és azt látom, hogy az a centrum, akit, mondjuk, mindkét oldal korrupciója zavar. Hülyén érzem magam, hogy az örök élettel vagy az ingyen sörrel centrumnak neveznek valakit sokan, az nekem fura. Ezek inkább szélsőségesen populistább gondolatok, de hát így alakult. Az egyébként fura és számomra különös, hogy a politikai centrumban nem igazán maradtak jelentősebb szavazótáborral rendelkező szereplők, pedig szerintem az egy elég komoly réteg.

És a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak mekkora most a támogatói rétege, ha bent van a centrumban?

Én is csak a kutatásokat látom, van, ahol 1 százalék és van, ahol meg 6. A támogatóink száma igazából leginkább attól függ, hogy mikor van Medián-felmérés, mert akkor sok támogatónk van, amikor éppen nem Medián-felmérés van, akkor kevesebb támogatónk van. Százezer szavazatot kaptunk 2018-ban, az volt talán 1,79 százalék. Ennek azért kéne a háromszorosa most, hogy bejussunk a parlamentbe.

Önkormányzati tapasztalatból mit lehet hasznosítani, ha például bejutnak a parlamentbe?

Sok mindent lát az ember az önkormányzati működésben vagy akár a korrupció ügyében, amiken lehetne változtatni és kicsit hatékonyabban működhetne az ország. Az egyik nagy rákfeném a közbeszerzések, ma 300 millió alatt meg lehet tenni, hogy úgy írnak ki egy építési beruházásra vonatkozó közbeszerzést, hogy csak öt szereplőt kell meghívni. Ennek értelmét szerintem nincs, aki meg tudja mondani. Ugyanilyen az úgynevezett keret-közbeszerzés, ilyenkor nem azt csinálják, hogy egyesével kiírják a különféle feladatokra a közbeszerzést és mindig megversenyeztetik, hanem kiírják előre sok évre. Ez olyan, mintha én most azt mondom, hogy é pályázzanak az élelmiszerboltok, hogy én hol fogok vásárolni kétmillió forintért a következő kettő évben. Megnyeri az egyik élelmiszerbolt, és utána én csak oda mehetek vásárolni. Ennek szerintem abszolút nincsen értelme. Nagyon versenykorlátozó és nagyon elterjedt. Amit még látni, az az alapvető ismeretek hiánya. A választott képviselőkkel szemben semmiféle elvárás nincsen a munkájukat illetően, a másik pedig a szakmai tapasztalat. Vannak olyan dolgok, amiket szerintem egy önkormányzati képviselőnek muszáj tudnia ahhoz, hogy érdemben tudjon szavazni, meg dönteni. Meg kell tudnia érteni. Olyan emberek döntenek milliárdos pénzekről, akiknek a legalapvetőbb közigazgatási, jogi, közgazdasági ismereteik nincsenek meg.

De nem fogunk így előbb-utóbb eljutni a cenzusos választáshoz? Ha már a képviselőktől megköveteljük, hogy értsenek ahhoz, előbb-utóbb meg kell követelnünk a választóktól is, hogy értsenek a politikához.

Megköveteljük, hogy értsenek hozzá, amiért fizetést kapnak. Nem nagyon van más szakma, ahol nem kell semennyit értened ahhoz, amiért te fizetést kapsz, itt ráadásul közpénzből kapsz fizetést. Ez választott tisztség, és akkor nem kell diploma, akkor nem kell hozzáértés, akkor nem kell dolgozni.

Megvan már a fejükben, hogy egy koalíciós kormánynál mi az, amit bevisznek egy tárgyalásba, hogy ezt, meg ezt, meg ezt meg kell szavaznotok, és akkor megvan a mi öt szavazatunk?

Vannak olyan lényeges dolgok az ellenzék gazdasági programjában, amelyekkel én például tök egyetértettem, de most Márki-Zay Péter ezekkel eléggé szembemegy és jobboldalibb irányt vinne. Ez szerintem elég problémás. Azt mondja, hogy neki tetszik a Fidesz családpolitikája.

Úgy jó, ahogy van, azt mondta, nem szabad hozzányúlni. Adóemelésről nem is szabad beszélni.

A családpolitikánál szerintem Ferge Zsuzsára lehet hivatkozni, mert ő azért elég szaktekintély, ő is azt mondja, hogy az a fajta családtámogatás, ami adókedvezményekre alapul, diszkriminatív, mert kizárja a szegényebb csoportokat.

Mert adókedvezményekről van szó, az annak jár, aki adózik.

Akinek van pénze valamennyi, tehát minél több pénze.

Ez egy logika.

Persze, csakhogy minél alacsonyabb keresetű vagy, annál kisebb támogatást kapsz, és ugyanez van, amit ők rezsicsökkentésnek neveznek, ott is ugyanúgy segítik a nagyon gazdagokat, sőt, hát jobban, mert aki a medencéjét fűti, az lehet, hogy több áramot fogyaszt.

A rezsicsökkentés Márki-Zay Péter szerint egy hülyeség.

Rendben, csak azt mondom, hogy az egész politika igazából erre irányul. A társadalom alsó egy-két-három milliós rétegét én úgy látom, hogy elengedték. Nem véletlenül szokott az lenni, hogy sok országban váltogatják egymást a bal- és jobboldali kormányok, és akkor nyilván mindegyiknek van egyfajta gazdaságpolitikája, és akkor kicsit felhúzza egyszer az egyik réteget, utána a másiknak jó. Ezután az erősen jobboldali gazdaságpolitika után, ami itt az elmúlt években volt, nem hiszem, hogy jót tenne az országnak, ha ugyanezt folytatnánk. De még simán lehet, hogy meggyőzi az ellenzék Márki-Zay Pétert.

A Kutyapárt az identitását tekintve inkább baloldali párt?

Én úgy gondolom, hogy igen. Én személy szerint bizonyára inkább baloldali, sőt, inkább liberális embernek tartom magam.

Balliberális?

Akár. Bár ez most már nagyon csúnya szó lett itt az elmúlt években, de konzervatívnak nem nevezném magam semmiképp, az biztos.

Nem bonyolultabb ennél a kérdés?

De, persze, a marihuána legalizációjában sokkal liberálisabb vagyok, mint a fegyvertartás liberalizációjában.

De az például feltétel? Ha kell a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szavazata egy kormánydöntéshez, akkor az csak akkor van meg, ha a fű legális?

Én nem hiszem, hogy úgy kellene egy parlamentben dolgozni, hogy mondunk öt dolgot, és csak akkor szavazunk meg más dolgokat, ha ti ezeket támogatjátok.

De nem így szokott működni?

Az adott kérdésben kell dönteni és akkor annak a részeit kell megvizsgálni. Ami egyébként elég melós lesz valószínűleg.

Végül is viccpárt vagy rendszerkritikus párt?

Igazából 2016-ig mondtam azt a Kutyapártra, hogy ez száz százalékában egy viccpárt. Akkor nyitotta ki a párt a kapuit úgy, hogy igazából jöjjön bárki, aki szeretne valamit csinálni, és akkor jöttek sokan, és kiderült, hogy nem akar mindenki vicces plakátokat csinálni, utána elindultak a városfelújítós dolgaink vagy a szociális vagy a zöld dolgok. Elég sokrétű lett a Kutyapárt tevékenysége, és sokkal több melónk meg energiánk van ezekben a nem vicces, hanem értelmes vagy hasznos dolgokban, amiket csinálunk. A rendszerkritikusságot meg ki hogyan definiálja, nem a parlamentáris rendszer ellen vagyunk, nem a kapitalizmus ellen vagyunk, de mondhatjuk azt, hogy rendszerellenes az, ha valaki nem fog össze olyan pártokkal, amelyekről rossz a véleménye és nem szentesíti a cél nálunk az eszközt. Nem biztos, hogy a rendszerkritika erre a legjobb szó.

De baloldaliként nincsenek egy kicsit sem a kapitalizmus ellen?

Magyarországon egy kicsit más a probléma. Ez a probléma Nyugat-Európában elég jelentős, ahol a nagy multinacionális cégek tudnak hatni a kormányok politikájára, ezek a cégek valószínűleg a lobbierejükkel jobban beleszólnak a politikába, mint amennyire nekik kellene. Magyarországon pont a másik helyzet van, itt kormányközeli figurák hoznak létre nagy cégeket, amelyek állami pénzekből lesznek az ország leghatalmasabb cégei és az ország leggazdagabb emberei. Itt azért valószínűleg egyelőre inkább ezzel kellene valamit kezdeni, hogy ne állami pénzből működjenek, és ráadásul úgy tűnik, hogy nem is túl hatékonyan, tehát azok a cégek között, amelyek elképesztő mennyiségű állami pénzt kaptak, nincs sok, amely a nyugat-európai piacon is megjelent volna. Tudom, vannak kivételek, de nem az a jellemző, hogy ezek a cégek majd külpiacon terjeszkednek.

Ha úgy változtatják meg a közbeszerzési szabályokat, ahogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mondja, akkor nem ezek a cégek fognak, hanem nemzetközi multik fognak nyerni?

Nem feltétlenül szerintem. Lehet, hogy nagyobb arányban nyernének egyébként.

És akkor fölmerül a kérdés, hogy jó-e az nekünk?

Ha valahogy össze tudták volna hozni azt, hogy a magyar cégek közt legyen valamiféle verseny, akkor az valószínűleg egy jó dolog lett volna, de nem a magyar cégek közt van verseny, hanem Mészáros Lőrinc építi a stadiont, amiből aztán nem tudom, mennyi csorog bárkinek.

Van-e a rendszerkritikus pártoknak, korábban viccpártoknak valamilyen együttműködése? Csehországban érdekes folyamatok zajlanak, kalózok és polgármesterek pártja halad a kormányalakítás felé. A skandináv országokban is vannak erre példák. Van ennek valami nemzetközi rendszere, vagy a humor az helyi?

Érdemi kapcsolatunk egyedül a német viccpárttal van, a Die Parteinek van két képviselője az EP-ben, illetve most már csak egy, mert az egyik kilépett, mondván, hogy nem viccesek. De velük azért nehéz együttműködni, mert német humorról van szó, és nem mindig értem a poénjaikat. De ők jöttek segíteni ’18-ban aláírásgyűjtésnél, kicsit vicces volt, de nem nagyon akartunk velük foglalkozni, mert nem értünk rá, meg aláírásgyűjtésben egy ember, aki nem beszél magyarul, nyilván nem nagy segítség. Ők viszont tényleg klasszik viccpárt, mi viszont csinálunk értelmes dolgokat.

Értelmes dolgokkal, megállófelújítással mire lehet menni ma Magyarországon?

Ez lenne az értelme a Kutyapárt létezésének, ez az aktív cselekvő állampolgár, illetve a civil közösségek erősítése, hogy ne nyavalyogjunk és ne mindig csak szidjunk dolgokat, hanem csináljuk meg. Meglepően kevés pénzből egyébként. Tízmillióból szokott épülni egy buszmegálló, mi 200 ezer forintból szoktunk építeni buszmegállót. Padot is 25 ezer forintból lehet építeni, más a sokszorosából csinálja. Mindig igyekszünk a helyiekkel együtt csinálni ezeket az akciókat, és én úgy látom, hogy tök örülnek, azok is, akik részt vesznek benne. A másik, ami meglepő, hogy elképesztő népszerű tud lenni a legapróbb dolog. Megcsinál az ember Tatabányán kettő padot, akkor az kapja a városi Facebook-csoportban a legtöbb lájkot az elmúlt egy évben. Kis dolgoknak is tudnak örülni az emberek. Ezt hiányolom az önkormányzatok részéről is, hogy van rengeteg lakó, aki szívesen részt venne ezekben a városfelújító munkákban, és nem látom, hogy megszerveznék, hogy nekik esélyt vagy lehetőséget adjanak. A XII. kerületben például a zöld irodának ez a funkciója jól működik, örökbe fogadhatnak az emberek közterületet. Minden segítséget megkapnak hozzá, tanácsot, virágmagot, ásót, és ők meg gondozgatják ezeket a zöld területeket. Apróságról van szó, de komolyabb dolgokat is meg lehet csinálni. Szívesen csinálják, jobban fognak rá vigyázni, ha ők csinálták, tényleg közösségépítő, tehát szerintem azt abszolút lehetne nagyobban is csinálni.

Egy politikusnak jól áll például az, ha zebrát fest? Meg fogja kapni, hogy ezt most csak azért csinálja, hogy összegyűjtse a lájkot.

Nem, ez abszolút nem áll jól, ez nekem nagyon nem szimpatikus, amikor kimegy és úgy tesz, mintha dolgozna. Neki nem az a dolga, hogy ő csinálja, neki az a dolga, hogy az önkormányzat megszervezze, hogy a lakók meg tudják csinálni. Fizesse ki az anyagköltséget, csináljon egy időpontot, adja meg a segítséget, és majd megcsinálják szépen a lakók, és ne menjen oda fotózkodni.

Mondjuk én se nagyon örülnék, ha teljesen vadidegenek hozzáértés nélkül elkezdenének zebrát festeni. A fene tudja, hogy abból mi fog kisülni.

Persze, zebrát semmiképpen ne fessen senki. De az utcabútorok felújítása is tilos. Minket nem érdekel, megcsináljuk, de alapból nem mehet oda valaki, hogy lecsiszolja és ugyanolyan színre visszafesse azt a padot.

Mert nem az övé.

Pontosan. De erre lehetne nyitni, adott területeken megfelelő tervekkel tök jól be lehetne vonni az embereket. Mindenkinek jó, elvégzik az önkormányzat munkáját ingyen, miközben mindenki boldog tőle, még a polgármester is népszerűbb lesz. Ezen a vonalon szerintem sok mindent lehet tenni, amitől jobb lenne az ország.

Politikai karrieristák megjelentek már a Kétfarkú Kutyapártban, akik látják, ha ide belépnek, akkor egyenes útjuk vezet valahova?

A kutyám az ilyen szerintem, mert nem dolgozik semmit, és egyelőre ő a miniszterelnök-jelöltünk. Másról én nem tudok.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton