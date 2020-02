Tari Annamária: a szülőnek nem kell versenyeznie az okostelefonnal

- Mivel foglalkoznak ma leggyakrabban a pszichoanalitikusok? Milyen problématípusokkal mennek az emberek?

- Általában szorongásos panaszokkal, azzal, hogy valami nem működik az életükben. Korábban a panaszokban döntő szerepe volt a szorongásnak, egy depresszív, szomorúsággal vagy bánattal telített érzésnek. Az utóbbi két évtizedben a páciensek többségének vannak depresszív állapotai, de nem feltétlenül a szomorúság, bánat, hanem inkább a kiüresedés, a narcisztikus üresség érzésével jellemezhetők. A személyiségképek vagy tünetek mögött kicsit keményebb, narcisztikusabb, inkább az agresszió köré csoportosítható működésmódok vagy érzelmek vannak. Az emberi kapcsolatok atomizálódnak, a fogyasztói társadalom egyre inkább az énesség felé visz, tehát

az önérvényesítés és az önbecsülés lesz a mindennapos drogunk,

hogy én megvettem, nekem sikerült, én klassz vagyok. Megjelenik törvényszerűen a társas kapcsolatok erodálása, bedarálódnak az életben olyan fontos dolgok, amelyek segítettek volna, hogy megőrizzük az empátiát, amelyektől lágy marad a személyiségünk. Ma a korunk hőse a kemény ember.

- Hogy maradhat lágy az ember személyisége, amikor mindenki mással nagyon keménynek lenni?

- Az a baj, hogy már nagyon régóta összecsúsznak fogalmak. Úgy néz ki, ha kemény vagyok, harcias, akkor sikeres leszek, ha lágy vagyok, akkor az ekvivalens a lúzerrel, mert akkor engem mindig hátralöknek még a közértben is a sorban. A saját érdek előtérbe helyezése látszik mindennél fontosabbnak, de közben meg ez egyáltalán nem szavatolja azt, hogy az ember aztán hazamegy és puha maciként átöleli boldogan a családját, és ott akkor mindenki boldog, mert általában az történik, hogy az egész nap elszenvedett hatásokat otthon egy kicsit ki kell lögybölni. Így jutunk el oda, hogy a családokban a kommunikáció, az egymásra való figyelem nagyon gyakran átvált, és mindenki igazából kanalizációs lehetőséget keres, tehát azt keresi, hogy tudná kicsatornázni a napi feszültségét, és ez nem feltétlenül beszélgetés, hanem vagy mindenki nyomkodja az érintőképernyőjét, vagy azért még azt az e-mailt megnézni, valakinek megnézi az Instagramját, vagy megkérdezi, hogy mi lesz ebédre, és esznek, nagyon sokszor némán, vagy megnéznek Netflixen valamilyen sorozatot. Ez most egy karikírozott kép, de azért látszik, hogy erőfeszítés kell az otthoni érzelmi rendszer jó működtetésére.

- Otthon is erőfeszítés, amikor egész nap csak erőfeszítést tettem mindenhol?

- Az ember hazamegy hulla fáradtan a munkából, és igazából szeretne eltűnni egy kád forró vízben, de ehelyett beszélgetni kellene. Nem is csak a családi, hanem a baráti közösségben is a kompromisszum nem úgy néz ki, hogy én, én, én, hanem az úgy néz ki, hogy te most nekem, én aztán neked, hogy legyen egy kiegyenlített helyzet. A XXI. században az igazi jó emberi kapcsolatokban beszélgetés van, igazi, nem írás-olvasás.

