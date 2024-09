Bujdos Eszter: ez a három tényező határozza meg most az üzemanyagok árát

Hétvégén mindkét üzemanyag átlagára 600 forint alá került Magyarországon, sőt a benziné már az 590 forintos határt is áttörte. Kedden jött a következő áresés: a benzin nagykereskedelmi ára négy, míg a gázolajé három forinttal csökkent. Csütörtökön megint olcsóbb az üzemanyag: a benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal. A holtankoljak.hu szerint így a benzin átlagára 586, a gázolajé 596 forint.

A portál ügyvezető igazgatója szerint a két hónapja tartó üzemanyagár-csökkenésnek több összetevője van, egyik az, hogy csökkenő tendenciát vett a Brent típusú olaj hordónkénti ára, az elmúlt két hónapban folyamatosan csökkenés vagy stagnálás jellemezte a jegyzési árát, 70 és 80 dollár között mozgott. Ezenkívül erősen tudja magát tartani a forint a dollárral szemben, ami szintén kedvez, a harmadik tényező pedig a kereslet: "Visszaesés tapasztalható, kevesebbet tankol a lakosság, és sokkal kisebb az ipari felhasználás is a korábbi évekhez képest, ami szintén azt indokolja, hogy csökkenő tendenciát mutassanak az üzemanyagárak" – mondta Bujdos Eszter.

A januári jövedékiadó-emelés hatásai szerinte még most is látszanak, akkor a 40 forintos emelés miatt nagyon sokan letették az autójukat és változtattak a korábbi tankolási szokásaikon. Emlékeztetett, hogy akkor értük el a 600 forintos literenkénti lélektani határt. "Az akkori emelés továbbra is hatással van a jelenlegi fogyasztásra, hiszen jóval kevesebbet tankolunk, és annak ellenére, hogy most az átlagárak már 600 forint alatt vannak a benzin és a gázolaj esetében is, még nem mutatja azt, hogy visszatérnénk nagyobb számban a töltőállomásokra és többet tankolnánk. Átalakultak a közlekedési szokások is, egyre többen járnak tömegközlekedéssel, vagy egyéb alternatív eszközökkel, és az autók vagy a parkolókban maradnak, vagy jóval kevesebbszer használjuk, mint korábban" – magyarázta a szakértő.

Bujdos Eszter beszélt a kilátásokról is, hatalmas kilengésekre továbbra sem számít, nagyon nagy kiugrást csak egy újabb geopolitikai konfliktus idézne elő. Ő már az év elején is a 600 forintos árat tippelte plusz-mínusz 20 forintos eltéréssel, egyelőre ezt tartja továbbra is, és csak egy erőteljesen forintgyengülés okozna némi korrekciót. Úgy látja, még az amerikai elnökválasztási kampány játszhat szerepet. de inkább stabilizál, mert a jelöltek abban érdekeltek, alacsony árszinten legyen mind az olaj, mind a hazai üzemanyag ára.

Az ellátási problémákról vagy a Barátság kőolajvezeték elzárásáról megjelenő hírek kapcsán pedig úgy fogalmazott, "sem üzemanyaghiányra, sem extrém módon emelkedő üzemanyagárakra nem kell számítani a következő időszakban".