Nagy Márton elárulta, mikor dönt a kormány arról, hogy beavatkozik-e az üzemanyagok árába

Ha beindulnak a beruházások, mint a CATL vagy a BMW, és ezek teljes kapacitáson fognak termelni, akkor a 4 százalékos növekedés nagyon könnyen elérhető, de ehhez kell az exportpiacaink és Németország gyógyulása is – mondta a Világgazdaságnak Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter beszélt arról is, hogy bár 675 milliárd forint értékű beruházás elhalasztásáról hozott döntést a kormány, de szerinte ez nem fogja vissza a növekedést, csak annyit jelent, hogy az átadás és kifizetés átcsúszik 2025-re, ettől függetlenül a munkák folytatódnak.

"A kormány az idei 2,5 százalékos növekedést nem azért hozta le a korábbi 4 százalékról, mert ezeket a beruházásokat el kell halasztani. Ez egy tévhit. Egyszerűen az exportkapacitások gyengélkedése miatt" – jelentette ki.

A miniszter szerint nem megy döcögősen az uniós pénzek kifizetése, úgy véli, a minisztériumok és a miniszterek is tudatában vannak annak, hogy az uniós pénzeket nagyon gyorsan ki kell nyomni a gazdaságba az újraindítása érdekében. A tárcavezető szerint a fogyasztás a reálbérek emelkedésének köszönhetően olyan ütemben áll helyre, ahogy várták, és a beruházások, a hitelezés helyreállása ugyancsak megkezdődött. Egyedül az exportpiacok aktivitását tartja nagy kérdőjelnek, de az meg főként Németországtól függ.

Nagy Márton beszélt az üzemanyagárakról is, amelyek lassan elérik a 700 forintot. "A kormány türelme kezd elfogyni, ez látszik az elmúlt napok történésein is. Figyelmeztettük a MÁSZ-t és a Molt is, hogy azt a megállapodást, amely értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük, tartsa be, ugyanis időközben az árak elcsúsztak. Véleményünk szerint 7-9 százalékkal vannak följebb a hazai üzemanyagárak, mint a régiós átlag. De annak érdekében, hogy ne legyen vita arról, hogy pontosan mi is a régiós átlag, a KSH-t bíztuk meg, mint független objektív szervezetet, hogy alakítsa ki ennek módszertanát. Jövő hét péntektől fogja publikálni a szomszédos országok üzemanyagárait, és az átlagokat, utána tud a kormány dönteni, hogy beavatkozik-e az üzemanyagpiacon" – mondta a miniszter.