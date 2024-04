Virágzó fáknál csak így permetezhet, rendelet van róla

Termesztett növényeinknél előfordulnak olyan helyzetek, amikor a virágzó növényeket vagy magát a virágzatot kártevők vagy kórokozók támadják meg, veszélyeztetve a termések kifejlődésének lehetőségét. Ilyen indokolt esetekben, körültekintéssel végzett kémiai kezelésekkel szabad csak beavatkozni – figyelmeztet dr. Némethy Zsuzsanna a novenyvedoszer.hu-n olvasható cikkében.

Mint írja, régóta ismert, hogy a virágzásban történő permetezés káros hatással van az élő szervezetekre, emiatt a forgalmazott növényvédő szerek méhekre gyakorolt hatását engedélyeztetésük előtt vizsgálják és ennek megfelelően a felhasználásukat – a beporzó rovarok védelme érdekében – szabályozzák is. A rovarölő szerek mellett ez vonatkozik a gombaölő és gyomirtó szerekre is.

A gyümölcsfák permetezése ezek virágzó állapotában tilos az ebbe a csoportba tartozó szerekkel. (Ide tartozik a II. forgalmi kategóriába tartozó ismertebb rovarölő szerek közül az Affirm, Demetrina, Judo, Scatto, Sherpa, Verimark.)

A Mérsékelten kockázatos és/vagy Nem jelölésköteles növényvédő szerek felhasználhatók termesztett növények virágzása alatt is, de szigorúan

a méhek aktív repülési időszakát követően legkorábban egy órával szabad megkezdeni.

"A rendelet az engedélyezett időpont kezdetét a csillagászati naplemente előtt egy órában határozta meg, a permetezést legkésőbb 23 óráig be kell fejezni. Estétől reggelig, a méhek viráglátogatásának kezdetéig a kijuttatott permetek a növények felületén megszáradnak, ilyen állapotukban már nem mérgezőek a méhekre a vizsgálatok szerint" – olvasható a cikkben.

Ennek a csoportnak a tagjai a házi kerti III. kategóriás rovarölő szerek közül a deltametrin hatóanyagúak (Decis, Deltam), a lambda-cihalotrin hatóanyagúak (K1, Kaiso, Karis, Karate zeon, Lambdex extra stb.), valamint a Laser-Duplo.

A nem jelölésköteles (méhekre nem veszélyes) növényvédő szerekre nem vonatkozik kötelező előírás, korlátozás, a kiválasztott szer korlátozás nélkül használható virágzásban is, nappal is. Óvatosságból azonban ezeknél is ajánlatos megvárni a méhek aktív repülésének a befejezését, az alkonyati órákat, és csak ezután elvégezni a permetezést. Többek között az ismert rovar és atkaölő szerek közöl a következők tartoznak ebbe a csoportba: Coragen, Dipel, Helicovex, Mospilan, NeemAzal, Nissorun, Ortus, Pirimor, Runner, Teppeki stb.

Mely fákat muszáj permetezni ilyenkor?

A virágfertőző monília fertőzése a csonthéjasok virágzásának idejére esik, ami ellen csak a megfelelően kiválasztott gombaölő szerrel, 2-3 alkalommal végzett permetezéssel lehet védekezni. Az őszibarack levélfodrosodás betegségénél szintén indokolt a virágzáskori kezelés.

Ellenük és más gombabetegségek ellen virágzás alatt is engedélyezettek ezek a gombaölő szerek: Amistar, Chorus, Fontelis, Kenja, Prolectus, Score, Signum, Switch, Teldor, Vitisan, – a virágzáskori felhasználásuk nincs korlátozva, nappal (világosban) is és virágzáskor is kijuttathatóak.

Összességében elmondható, hogy virágzásban is lehet permetezni az engedélyezett növényvédő szerek felhasználására vonatkozó előírások szigorú betartásával, és indokolt, kárelhárítási céllal – fogalmaz a szerző, dr. Némethy Zsuzsanna, akinek irását az agroinform.hu ismerteti.