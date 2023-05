Még pillantson az szja-bevallására, százezreket érhet

A május 22-i adóbevallási határidőig már csak egy hét maradt – az előző évben megszerzett jövedelmekkel kapcsolatos szja-bevallási, -befizetési kötelezettségünknek tehát fő szabály szerint jövő hétfőig tehetünk eleget.

Az adóbevallással kapcsolatban a Deloitte többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy továbbra is igénybe vehetők adóalap-kedvezmények, amelyeket meghatározott sorrendben kell érvényesíteni:

négy vagy több gyermeket nevelő anyák teljes szja-mentessége,

25 év alatti fiatalok meghatározott jövedelem alatti szja-mentessége,

személyi kedvezmény Meghatározott betegségek esetén),

első házasok kedvezménye,

családi kedvezmény.

Érdemes átnézni a NAV oldalán található rövid tájékoztatókat is az szja-kedvezményekkel kapcsolatban. Ami fontos, hogy ha valaki tavaly év közben nem élt a lehetőségekkel, akkor az adóbevalláskor is érvényesítheti a neki járó szja-kedvezményt.

A tanácsadócég külön kiemelte, hogy 2022. január 1-től új adóalap-kedvezményben részesülhetnek a 25. évüket be nem töltött fiatalok. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményre jogosult fiatalnak nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a kedvezmény havi összegéig. A 2022-es évben ez minden jogosultsági hónapban maximum 433 700 forint adóalap-csökkentést jelent, mely havonta 65 055 forint megtakarítást eredményez. Így egész évben fennálló jogosultság esetén akár 780 660 forint összegű szja-visszatérítésben részesülhetnek az érintett fiatalok. Ha valaki év közben nem tett adóelőleg-nyilatkozatot a kedvezményre való jogosultságáról, az adóvisszatérítést az adóbevallásában igényelheti.

Arra is kitértek, hogy mivel a személyi kedvezményre jogosító betegségek listája folyamatosan bővül, érdemes minden évben ellenőrizni a jogszabályi változásokat, hiszen a 2022-as adóév után ez közel 100 ezer forint megtakarítást jelenthet azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely az szja-kötelezettség szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősül. A kedvezményre jogosíthat többek között a glutén- és a laktózérzékenység is. Fontos azt is tudni, hogy amennyiben az adóév elteltével utólag állapítják meg a személyi kedvezményre való jogosultságot, akkor az orvosi igazoláson szereplő kezdő naptól az adókedvezmény visszamenőleg, az adóbevallás önellenőrzésével érvényesíthető elévülési időn, azaz 5 éven belül.

Felhívták a figyelmet még arra is, hogy az önkéntes pénztári befizetések utáni kedvezményeket nem érvényesítette valaki az adott évi bevallásában, akkor ezek is érvényesíthetők utólag, az elévülési időn belül. A pénztári szja-jóváírás akár 150 ezer forint is lehet.

Nyitókép: NoSystem images/Getty Images