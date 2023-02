A hatóság is milliókat "keresett" az internetes csodaszereken

Több mint 1200 hatósági ellenőrzést végzett és több mint 28 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki tavaly a Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya - közölte Tarnai Richárd főispán.

A kormányhivatal vezetője hangsúlyozta:

a jogsértések aránya 100 százalékos volt a csodát ígérő termékeket értékesítő webáruházak esetében.

Az 1248 hatósági ellenőrzésből 37 esetben mintavétellel egybekötött helyszíni vizsgálat zajlott. A hatóság - többek között - csodát ígérő termékeket értékesítő webáruházakat, kereskedelmi egységek ártájékoztatóit és nyitva tartásuk helyességét, vásárlók könyvét, szavatossági és jótállási tájékoztatókat, valamint fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálását is ellenőrizte. A fogyasztóvédelem munkatársai szájmaszkokat, szabadtéri kondiparkokat, via ferrátákat (vasalt utakat), játszótereket és aquaparkokat is górcső alá vettek.

Az interneten kapható, csodát tevő termékeket értékesítő webáruházaknál volt a legtöbb jogsértés, míg legkisebb mértékben a mintavétellel egybekötött, laboratóriumi vizsgálatot igénylő - cigaretták, valamint a glutén- és laktózmentes termékek - ellenőrzéseknél állapított meg szabálytalanságot a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

Előbbiek esetében 100%-os volt a jogsértések aránya, utóbbiaknál pedig a termékek megfeleltek a vizsgálati követelményeknek - emelte ki a főispán.

