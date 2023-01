Borban is elmúlt a magyarok dicsősége a világpiacon - Érdekes grafikont találtunk

A Facebookon bukkantunk arra a grafikonra, amely évtizedekre visszamenőleg mutatja, mely országok voltak a világ legnagyobb borexportálói.

Eszerint a múlt század hatvanas éveitől Magyarország is hosszú ideig a legnagyobbak közé tartozott. Sőt a 80-as, 90-es években néha még az első öt legtöbb bort értékesítő állam egyike is volt hazánk. Aztán az évezred vége felé kezdtünk lecsúszni a ranglistán, és többször ki is estünk az első 15-ből.

2021-re pedig végérvényesen lemaradt Magyarország, a hazai borkivitel némileg visszaesett, a korábbi több mint 100 millió literes éves export helyett 2021-ben már csak 97 és fél millió liter jutott külföldre.

És hogy kik a legnagyobb borexportőrök? Az 1960-as években még Algéria állt az élen. Aztán 1970-ben az olaszok letaszították őket az dobogó tetejéről, és 1997-ig stabilan uralták is ezt a pozíciót. Akkor két évre Franciaország vette át a vezetést, majd újból az olaszok lettek a legnagyobb exportőrök. Az ezredfordulón ismét a franciák törtek az élre, de csak öt évig tudták megőrizni az elsőségüket.

2005-től megint Olaszország lett a világ legnagyobb borszállítója. Viszont 2010-től rákapcsoltak a spanyolok, és előbb a franciákat szorították le a dobogó második fokáról, majd 2014-től már ők lettek az elsők a külföldi boreladásokban.

2020-ban egyetlen évre ismét Olaszország vált a világ legnagyobb borexportőrévé, de egy év után megint Spanyolország vette át a vezetést. Olaszország csak kicsivel maradt le, míg a harmadik helyen már évek óta Franciaország áll.

Magyarországot az idők során olyan államok előzték meg, mint például Hollandia, Belgium, vagy Moldova.

Érdekes megfigyelni, milyen dinamikusan fejlődik Chile, Argentína, Ausztrália, Dél-Afrika és az Egyesült Államok borászata is.

Mi pedig legfeljebb csak nosztalgiával gondolhatunk az 1960-as évekre, amikor a magyar bor a világon az ötödik legkeresettebb volt.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás