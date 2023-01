Extrém mértékű adóval tüntetné el a vagyoni különbségeket egy Nobel-díjas közgazdász

Joseph Stiglitz, a Nobel-díjas közgazdász azt szorgalmazta, hogy a szupergazdagokat akár 70 százalékos adóval terheljék a növekvő egyenlőtlenségek kezelése érdekében.

"A leggazdagabb emberek talán egy kicsit kevesebbet dolgoznak, ha jobban megadóztatjuk őket. Másfelől viszont a társadalmunk nyer azzal, hogy egyenlőbb, összetartóbb lesz" – mondta a 79 éves volt Világbank vezető közgazdász az Oxfam podcastjában, írja a The Guardian.

Amerikában jelenleg 37 százalékos, az Egyesült Királyságban pedig 45 százalékos a legmagasabb adókulcs.

Stiglitz szerint a világ leggazdagabbjainak több generációja által felhalmozott vagyonra kivetett adó bevezetése még nagyobb hatással lenne.

"Ezt is magasabb kulcsokkal kellene megadóztatnunk, mert nagy része örökölt. Az egyik barátom úgy írja le,

mintha megnyerték volna a spermalottót – a megfelelő szülőket választották.

Fel kell ismernünk, hogy a milliárdosok többsége a vagyonának nagy részét a szerencsének köszönheti" – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ Extraprofitadóval fékeznék meg a globális gabonakereskedő cégeket Ahogy emelkednek az élelmiszerárak, úgy jutnak rekordprofithoz a globális gabonakereskedelem vezető cégei. Ezért többen...

Ötvenmillió dolláros vagyon fölött 2 százalék, egymilliárd dollár fölött pedig 3 százalék adót vetne ki a már meglevő vagyonra: elképzelése szerint ez több mint logikus és segítene az ország sok problémájának megoldásában.

Azt is aláhúzta, hogy a koronavírus nagyon sok ember életét nehezítette meg – miközben rengetegen vesztették el állásukat és most ugyanők a növekvő élelmiszer- és benzinárakkal küzdenek meg, egyesek hasznot húztak a járványból is.

A leggazdagabbak egyre tehetősebbek lesznek

Az Oxfam múlt héten közzétett kutatása kimutatta, hogy a világjárvány kezdete óta felhalmozott új vagyon közel kétharmada a leggazdagabb egy százalékhoz került. A jótékonysági szervezet megállapította, hogy a leggazdagabbak 2021 végéig 26 milliárd dollár új vagyont tettek zsebre. Ez a teljes új vagyon 63 százalékát teszi ki, a többi az emberek fennmaradó 99 százalékához kerül. Az Oxfam szerint negyedszázad óta először fordul elő, hogy a szélsőséges vagyon növekedése a szélsőséges szegénység növekedésével jár együtt.

A jótékonysági szervezet szerint a világ multimilliomosaira és milliárdosaira kivetett 5 százalékos adó évente 1,7 milliárd dollárt hozhatna, ami elegendő lenne 2 milliárd ember szegénységből való kiemelésére, és az éhezés felszámolására irányuló globális terv finanszírozására.

Nyitókép: Pexels.com