Még a bangladesi gyártási költségen is nyerészkednek a nagy divatmárkák

Ezer gyárat kérdeztek meg egy kutatásban bevételeikről: annak dacára, hogy az alapanyagárak az elmúlt két évben nagy mértékben nőttek, a legtöbben ma is a pandémia előtti árat kapják az elkészített ruhadarabokért. Minden ötödik gyár arról számolt be, hogy nehézségekbe ütközik kifizetnie munkásainak a helyi minimálórabért is, ami nagyságrendileg ezer forintnak felel meg – írja a BBC.

Az Aberdeeni Egyetem és a Transforn Trade közös felmérése szerint a nagy márkák 90 százaléka tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat: törlik rendeléseiket, nem fizetik ki azt, vagy csak késve, és túlórába hajszolják a gyári munkásokat. Több márka viszont elutasítja a kutatás megállapításait.

"Két évvel a járvány kezdete után a bangladesi ruhaipari munkások nem kaptak elegendő fizetést ahhoz, hogy meg tudjanak abból élni.

Minden ötödik gyártó küzd már a minimálbér kifizetésével is, miközben számos bangladesi munkaerőt alkalmazó divatmárka növelte nyereségét.

A világszerte szárnyaló infláció valószínűleg még tovább súlyosbította ezt a helyzetet" - mondta el a kutatás vezetője, Muhammad Azizul Islam, az Aberdeeni Egyetem professzora.

Összefoglalója szerint a nagyobb márkákra inkább jellemző volt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alkalmazása, mint a kisebbekre.

Bangladesben a ruhaipar adja az exportbevételek 85 százalékát, 12 millió ember megélhetése függ a szektortól. A pandémia hatására a gyárak a korábbi munkaerő 75 százalékát alkalmazzák csak, ami azt jelenti, hogy 90 ezer ember veszíthette el állását. Islam professzor Dhakában nőtt föl, így jól ismeri a ruhaipari dolgozók életét és nehézségeiket, most pedig azt reméli, hogy a kutatási eredmények változásokat hozhatnak ezek terén. Véleménye szerint nagy gondot jelent az átláthatóság hiánya; az nem elég, hogy a márkák azt állítják, elkötelezettek a ruhaipari dolgozók jólétének irányába.

Fiona Gooch, a Transform Trade szakembere szerint a megállapításokra oda kell figyelni: ha egy ruhamárka kevesebbet vagy késve fizet, az végső soron a ruhagyári dolgozók helyzetének romlásához vezet.

KAPCSOLÓDÓ Közel negyvenen meghaltak Kínában egy gyárban kitört tűz miatt A gazdasági szempontból jelentős kínai városban, Henanban máskor is történt halálos baleset.

Nyitókép: Pixabay