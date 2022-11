Közel negyvenen meghaltak Kínában egy gyárban kitört tűz miatt

Legalább 38 ember, zömében nők haltak meg a közép-kínai Henan tartomány egyik ruhagyárában kitört tűzben. Ketten könnyebben megsebesültek, a tüzet eloltották – tájékoztatott kedden a helyi kormányzat és a média.

Azt írták, a katasztrófavédelem több mint 200 tagját, valamint 60 tűzoltót küldtek a helyszínre, hogy megfékezzék a tüzet, ami a hatóságok szerint az előírásoknak nem megfelelő működtetés miatt tört ki.

A gyár adataiból kiderült, hogy az épületben egyebek között vegyi anyagokat is tároltak.

36 people were killed, 2 were injured and 2 remain missing after a factory plant in Anyang, central China's Henan Province, caught fire on Monday afternoon. The fire has been contained and an investigation is underway. pic.twitter.com/uAXCZczAXV — WatchTower 环球瞭望台 (@WatchTowerGW) November 22, 2022