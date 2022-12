Weinhardt Attila: az uniós gázársapka fontos jelzés a piaci szereplőknek

Megállapodás született az uniós gázársapkáról, a tagállamok többségi döntése 180 euróban maximalizálta a holland TTF gáztőzsde határidős termékeinek árát. Ha három egymást követő kereskedési napon a holland TTF gáztőzsde határidős termékeinek árszintje 180 euró fölé lép, akkor aktiválódik az ársapka, és ettől kezdve nem lehet bevinni a kereskedési rendszerbe ezen árszint feletti ajánlatokat – magyarázta Weinhardt Attila, a Portfolio elemzője. Van egy másik feltétel is: ugyanezen három kereskedési napon a TTL-en születő ügyletkötésnek legalább 35 euróval kell meghaladnia a cseppfolyósított földgáz termékekből képzett index árszintjét.

"Nagyon leegyszerűsítve 143-145 euró körüli árszintet szeretne kínálni az EU

azoknak az LNG-szállítóknak, amelyek a világ más tájairól indulnak. Az a cél, hogy az oroszok ne nagyon tudjanak érdemi manipulatív tevékenységet kifejteni azzal, hogy a szállítások visszafogásával vagy spekulatív ügyletkötéssel az égbe hajtják a TTF-gázárakat" – mondta a szakértő.

A gázársapka Weinhardt Attila szerint nem igazán érinti az európai ellátás biztonságát, mert a februári időzítéssel már a fűtési szezon második felére kerül a bevezetése, amikor már sokkal jobban lehet majd látni azt, hogy a telet végül is milyen szinten húzza ki Európa. az elemző szerint ez is azt mutatja, hogy az ellátásbiztonság volt az elsődleges szempont, és a gázpiaci ársapka inkább részben szimbolikus ügy.

"Nagyon fontos jel minden piaci szereplőnek, hogy igenis van egy határ, amely fölött nem tolerálja az EU a gázügyletek megkötését"

– mondta Weinhardt Attila.

A gázsapka hírére a TTF-tőzsdén a különböző határidős termékek ára 105 euró környékére csökkent az elmúlt napok 130-140 eurós jegyzéséről, ami részben egyesek szerint a megszülető uniós egyezségnek is a következménye. "Spekulatív pozíciók is leépülhettek, illetve a piac megértette azt, hogy ez az ársapka össze tud jönni akármilyen heves viták is vannak" – tette hozzá a Portfolio elemzője.

