Hozzányúltak a katatörvényhez

A módosítás elsőként – keddi hatállyal – kimondja, hogy a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó nem magánszemélytől, hanem kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt. Most is kivételezettek a taxis személyszállítók, rájuk nem vonatkozik ez a szabály.

A jövő év első napjától pedig megszűnik a kisadózói adóalanyiság annak a hónapnak az utolsó napjával, amelyben a kisadózó nem minősül főfoglalkozású kisadózónak – teszi hozzá a Napi.hu. A kisadózó ezt a tényt a tárgyhónapot követő 15 napon belül köteles bejelenti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Az adóhatóság határozattal állapítja meg a kisadózói adóalanyiság megszűnését akkor is, ha a kisadózó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.

