Új típusokkal közeledik a kínai autóóriás Magyarország felé

Kibújik a szög a zsákból: sokan nem tudják, hogy a Volvónak ma már kínai anyacége van, most ez az anyacég, a Geely áll elő több különböző autómodellel is, amelyek ráadásul Magyarországon is megvásárolhatók lesznek - olvasható a HVG.hu-n.

A disztribúciós megállapodást november 4-én írják majd alá, rangos szakági, kereskedelmi és politikai vendégek jelenlétében.

A Geely vállalatot 1986-ban hozták létre, 2021-ben már több mint 2,2 millió autót értékesített, Európában is megvetette már a lábát. 2010-ben vette meg a Volvo márkát, és nemrégiben 7,6 százalékban beszállt a brit Aston Martinba is. Vegyesvállalata van a Mercedessel is, amellyel közösen egy Mercedesnek látszó, Smart #1 elektromos kocsit piacra is dobott.

A vállalat egy leánycégén keresztül 2019 óta Magyarországon is jelen van, többek közt Nissanokat forgalmaz.

Közben a térségi autóipar gyengélkedés jeleit mutatja Szlovákiában, de Németországban is.

Nyitókép: Geely