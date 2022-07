Weinhardt Attila: Európa felkészülhet a gázellátási vészhelyzeti lépcsőfokok megmászására

A Shell vezetője szerint nem nem zárható ki az energiakorlátozás lehetősége Európában, mert továbbra is bizonytalan az orosz gázellátás. A Portfolio elemzője, Weinhardt Attila megerősítette: az elmúlt hetek fejleményei alapján nem zárható ki ez a negatív forgatókönyv. Véleménye szerint "egyre világosabb, hogy legalább két fronton zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között. Az egyik a fizikai harcmező, a másik pedig az energetikai, illetve élelmiszeripari és egyéb háború."

A geopolitikai konfliktusban nem mindig a racionalitás győzedelmeskedik, és az oroszok jól láthatóan a gázpiaci fegyverüket igyekeznek maximálisan kihasználni. Az elemző szerint az Északi Áramlat kapcsán a legfrissebb fejlemény, hogy vasárnap a kanadai kormány visszaszállította Németországba a Siemens Energynek azokat a turbinákat, melyek a szankciók miatt eddig Kanadában ragadtak. Nagyjából öt-hat nap kell a németeknek ahhoz, hogy ezeket továbbszállítsák Oroszországba. Az már biztos, hogy július 21-től nem tud újraindulni a szállítás az Északi Áramlat-1 vezetéken, ezért

az aggodalom és az idegesség látszik a piacon.

Ha az oroszok a következő hónapokban valóban csak a hosszú távú szállítási szerződéseiket teljesítik, és máshonnan a beszállítási kapacitások sem lesznek elégségesek, akkor "sajnos fel kell készülni arra, hogy egyre több tagállamban a háromfokozatú vészhelyzeti gázellátási lépcsőfokokat meg kell mászni" – mondta az elemző.

Az Európai Bizottság elnöke és energiaügyi biztosa Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba utazott annak reményében, hogy bővítsék a kapacitást. Az elemző szerint a bizottság törekvése egy biztató lépés, amely elősegíti a kieső kapacitás pótlását, a szállításcsökkenést és az orosz leválás útját. Hozzátette: a várható azerbajdzsáni szerződés rövid távon nem nagy segítség, hiszen a tervek arról szólnak, hogy a jelenlegi nyolcmilliárd köbméteres kapacitást nagyjából öt év alatt évi húszmilliárd köbméterre növelik.

A gázellátási tervek várhatóan középtávon a magyar gázimportban is segítséget jelenhetnek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány héttel ezelőtt előrevetítette, hogy várhatóan 2023 vége körül Magyarországon is megjelenhet az azerbajdzsáni gáz. Weinhardt Attila szerint ha az EU, illetve a tagállamok is áldásukat adják a bizottsági tervre, és megszületik az egyezség, akkor ez segíthet nekünk is a gázellátásban.

Nyitókép: Stefan Dinse/Getty Images