Nincs megállás: az ősszel ismét jelentősen drágulhatnak az élelmiszerek

A most a boltokba kerülő élelmiszereket még egy alacsonyabb költségszinten állították elő a termelők – mondta Hollósi Dávid. Azonban az üzemanyagárak növekedése miatt a szakember úgy gondolja, hogy őszre újabb élelmiszerár-emelési hullámmal kell majd szembenéznünk.

"Az általános áremelkedés biztosan két számjegyű lesz" - mondta az MKB Bank és Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

A legnagyobb drágulás Hollósi Dávid szerint azoknál a termékeknél várható, amelyek előállítása több energiát igényel, illetve az aszály, vagy a munkaerőhiány sújtja a termelést. Azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy egyes termékek akár 50 százalékkal is többe fognak kerülni ősszel, mint most, mivel az élelmiszerek ára az átlagos inflációnál gyorsabban emelkedik. A drágulás azonban annak is betudható, hogy az árak már egy jó ideje alig változtak. Az élelmiszer-gazdaságra jellemző egy periódusosság, 10-15 évente van nagyobb ugrás - emlékeztetett.

"Most éppen átlépünk az olcsó élelmiszerek korából egy drágább szakaszba."

Arra számít, hogy az emberek nem az élelmiszer-fogyasztásukat fogják csökkenteni, hanem inkább más termékekből fognak kevesebbet vásárolni.

Az áremelkedés mind a növényi, mind pedig az állati eredetű termékeket érinti. Ennek oka az, hogy az állattenyésztéshez használt gabona ára nagyon megemelkedett. Hollósi Dávid úgy látja, hogy a mostani aratás is ezt erősíti, hiszen már 800 forintos fehér kenyér árak is szóba kerültek. Egyébként nem is a liszt a meghatározó a kenyér áránál, mivel annak több mint a felét a munkabér és az energia költségek adják. De a kertészeti produktumok is drágulni fognak, méghozzá a minőségüktől függően jobban, vagy kevésbé - vélekedett a szakértő.

Átmenetileg még az is elképzelhető, hogy

ősszel egy kiló csirkecomb ára 1500 forint lesz,

mivel ennél a terméknél nem érvényesül az árstop. Emelkedtek az előállítás költségei is, egy-egy csirke tartása már 400 forinttal többe kerül.

Hollósi Dávid felhívta a figyelmet, hogy ugyanez a drágulás megfigyelhető a sertéstenyésztésben is. Míg tavaly egy sertés felnevelése 43 ezer forintba került, az idén már 70-80 ezer forint a tenyésztési költség.

"Valahol a termelőknek is érvényesíteniük kell ezt a megnövekedett költségeiket, mert különben az önköltség alatt fognak értékesíteni. Az pedig már rövid távon is ahhoz vezet, hogy feladják az állattenyésztést" - hangoztatta a InfoRádiónak Hollósi Dávid, az MKB Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

Nyitókép: Varga György