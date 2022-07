Két dolog miatt nincs elég magyar csirkemellfilé

A szakember cége a Tesco egyik legnagyobb beszállítója, így a Master Good Kft.-nél is érzékelik azt a keresletnövekedést, amit többek között a mellfilé árstopja okoz. Nekik körülbelül 25-30 százalékkal növekedett a belkereskedelmi igényük, annak viszont, hogy az említett áruházlánc miért nem tudja kielégíteni a megemelkedett igényt magyar beszállítóktól, több oka is van. Például az, hogy a magyar előállítói kapacitás véges, de emellett az sem elhanyagolható – emelte ki –, hogy az elmúlt hetek időjárása miatt a csirkeistállókban is nagyon megemelkedett a hőmérséklet, ami hatással van az állatok növekedésére, és így 10-12 százalékkal kisebb élőtömegű csirkéket kénytelenek vágni.

A Magyar Broilerszövetség elnökének szavai szerint a megemelkedett energiaköltségek, valamint a madárinfluenza telepítési korlátozásai alakították ki azt a helyzetet március–áprilisban, hogy legalább 15 százalékkal kevesebb csibét sikerült letelepíteni. Ez nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában jellemző, a hiány pedig hatással volt az árakra is.

Viszonyításként megjegyezte, hogy míg a Lajtától nyugatra – ahol szintén vagy nulla, vagy 5 százalék a csirkehús adója – 12-14 euró (közel 5 ezer forint) egy kiló mellfilé, addig egy magyar vásárló ezért 1650-1700 forintért jut hozzá, ami érthető mód felhajtja a belső keresletet, ezt pedig még

a határ menti bevásárlóturizmus is megránthatja.

Bárány László úgy véli, nem egy tényleges hiányról van szó, hanem átmenti, országrészek, vásárlókörzetek között változó jelenségről. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valamire erős a kereslet, ahhoz a kínálati oldal előbb-utóbb felzárkózik, ami a csirkehús esetében két-három hónap alatt lehetséges.

Iskolakezdésre, mire a nyári szezonnak vége, ki fog alakulni egy egészséges, kiegyensúlyozott kínálat, ami találkozni fog a keresleti oldallal is – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán