Visszaszerezheti régi piacait idén a magyar dinnye

Az elmúlt két-három év időjárási nehézségei után idén végre kitűnő dinnyeszezon várható – kezdte Mártonffy Béla.

A NAK alelnöke ismertette, hogy Magyarországon mintegy 2600 hektáron terem görög-, 400 hektáron pedig sárgadinnye, és előbbiből körülbelül 130 ezer tonnára, utóbbiból pedig 14 ezer tonnára számíthatunk.

Ami a minőséget illeti, az „egészen fantasztikusnak” ígérkezik – tette hozzá a szakember, hiszen mindkét gyümölcsféle igen melegigényes növény, ami szereti a meleg éjszakákat, ebből pedig nem volt hiány. A szakember reményei szerint a gabonaféléket sújtó aszály sem fog befolyással bírni a termésre, annál is inkább, mert az utóbbi években általánossá vált az öntözés a dinnyeföldeken, amivel nagyon jó mennyiség és minőség biztosítható.

Magyarország legnagyobb dinnyetermő területe évek óta a déli határszélen, Békés megyében található, ahol 1100 hektáron termelnek. Ezt követi a Hajdúság, illetve és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 800 hektárral, Tolna és Fehér megye 300 hektárral, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye 200 hektárral, Baranya megyében 180 hektárral, valamint jut még valamennyi a szórványra is.

Rendeződhet az export

A Nemzeti Agárgazdasági Kamara alelnöke érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy az elmúlt években meglehetősen nehéz volt a helyzet az exportot illetően, mert az itthoni kellemetlen időjárás és egyéb piaci folyamatok miatt az olaszországi, a spanyolországi és a görögországi termés is csökkentette a németországi és balti, valamint a csehországi és lengyelországi exportunkat. Most azonban úgy néz ki, hogy ez rendeződhet, aminek alapvetően három oka van:

egyrészt a déli országokban 20-25 százalékkal csökkent a termelés,

másrészt a háború miatt megnövekedett energiaárak okán a szállítás – 3-4 ezer kilométer távolságból – nem túl kifizetődő,

miközben visszaesett a konfliktus sújtotta Ukrajna termelése is.

Mártonffy Béla hozzátette: Magyarország hagyományos exportpiacain (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Baltikum) már most nagy az érdeklődés, de reményeik szerint a német piacon is sikerül majd visszaszerezni a korábbi jó pozíciót.

A szakember végül azt is jelezte, hogy a kamarának nincs ráhatása az árakra, hiszen a termelők közvetlen a kereskedelemmel szerződnek, de bízik abban, hogy az áruházláncok nem kezdenek majd versenybe egymással, hogy kí kínálja olcsóbban a dinnyét, illetve hogy, amikor 500 forintba kerül egy gombóc fagylalt, akkor nem fogják méltatlan áron kívánni a gyümölcsöt. Már csak azért is, mert a termelés fenntartása – ebben az energiaszegény időszakban – a dinnyetermelők számára is nehézkes, jegyezte meg.

Nyitókép: MTI/Vajda János