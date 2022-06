Jóval kevesebb gabona terem itthon idén, mint tavaly, és ez nagy baj

Az első termésbecslések, illetve a betakarítások alapján is elmondható, hogy jelentős aszállyal néz szembe az ország keleti része, főként az Alföld. A szárazság – a már a téli fagyokat is megsínylő – repcetermést teljes mértékben tönkretette, de az őszi búza és az őszi árpa is nagy mértékben károsodott – tájékoztatott Kozsuch Kornél.

Utóbbit illetően a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökhelyettese megjegyezte, már az árpa betekarítása végén járnak, de a termésátlagok nagyon gyengék. Van, ahol 2 tonnát takarítanak be hektáronként, és meglehet, hogy a megyei átlagtermés a 4 tonnát sem fogja elérni, szemben a múlt évi 8 tonnával. A búza terén sem jobb a helyzet, a korábbi 7-7,5 tonna hozamnak durván a fele, 3,5 tonna várható idén – tette hozzá a NAK Békés megyei elnöke.

Miután az őszi vetésű termények betakarítása már megkezdődött, már az eső sem segítene, inkább csak akadályozná a betakarítást, rontva a minőséget. A szintén nagy károkat elszenvedett napraforgó és kukorica viszont még jól tolerálna egy esős időszakot – jegyezte meg Kozsuch Kornél. A kukoricán az aszálykár jelei látszanak: sárgulnak és bepöndörödnek az alsó levelei, pedig most kellene megindulnia a csőképződésnek, amihez viszont sok csapadékra volna szüksége a növénynek. A napraforgó is nemhogy erősödne és nőne, hervad és száradnak le az alsó levelei.

„Nagyon nagy problémák vannak ebben az országrészben”

– hangsúlyozta ismételten a szakember.

Az Alföldön jóval alacsonyabbak lesznek a termésátlagok. A Dunántúlon valamivel tűrhetőbb a csapadékmennyiség, ezért ott magasabb termésátlag várható, mint az Alföldön. Növekedett is valamivel az őszi búza termőterülete a tavalyi évhez mérten, összességében mégis kevesebb gabonatermés várható országos szinten – emelte ki érdeklődésünkre a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökhelyettese.

