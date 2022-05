Jön a 800 forintos kenyér

Az orosz–ukrán háború miatt jelenleg 15-20 millió tonna gabona hiányzik a piacról, ami hatással van a világpiaci árakra – idézi Lakatos Zoltánt, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatóját a hvg.hu a Debrecen Televízió adásából.

A szakember azt is elmondta, a búza tonnánkénti ára jelenleg 130 ezer forint felett van, ami a kétszerese a tavaly júliusi árakhoz képest. Mindez a liszt árára is hatással van, míg tavaly nyár végén 85-90 forint volt a kilója, most 160 forint. Júliusban ráadásul újabb 60 forintos áremelkedés jön.

Ez azt jelenti, hogy egy kenyér ára 800 forint körül fog alakulni, de más termékek is drágulni fognak, amihez gabonára van szükség a szakember szerint.

