Kezdhetnek félni a pénzmosó ügyvédek és könyvelők

Olyan szolgáltatók, ügyvédek és a könyvelők miatt is szigorítana az Európa Tanács (ET) a pénzmosás elleni szabályokon, akik gyakran segítenek az illegális pénzmozgásokban. Az ET közölte: a 2021-ben kirobbant Pandora-iratok offshore-botrányában kiszivárgó adatok megmutatták, hogy a számos jogtalan módszer kombinációját alkalmazó pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények határozott fellépést és együttműködést követelnek meg a kormányoktól.

Szakosodott ügyvédek és könyvelők lehetnek bűnrészesek korrupt politikusok és vagyonos magánszemélyek nagyszabású, határokon átívelő pénzmosásaiban.

Megpróbálják kikerülni az adókat, gyakran offshore cégeket és összetett vállalati struktúrákat alkalmazva - írták.

A jelentéstevők szerint az egyre elterjedtebbé vált virtuális pénzeszközök és a kriptovaluták használata, ami komoly kihívást jelent a pénzmosás elleni küzdelemben. Esetükben a bankok és az illetékes intézmények hagyományos ellenőrzési formái a pénzmozgásoknál és szolgáltatásoknál nem használhatók. Az éves jelentésében arra a következtetésre jutottak, hogy az Európa Tanács tagállamai és joghatóságai mérsékelten hatékonyak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.

A szakértői csoport megállapította azt is, hogy Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain.

A folyamatos javulás eredményeképpen Magyarország tavaly májusban a "részlegesen megfelel" kategóriából a "nagyrészt megfelel" kategóriába léphetett előre.

Magyarország 2016 szeptemberében első, majd 2017 decemberében második, úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárásba került, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak történő megfelelésüket ellenőrzi.

