Elstartolt az Okos Város Piactér

A Digitális Jólét Program 2.0-ban kiemelt hangsúllyal szerepel az Okos Város – Smart City fejlesztések témaköre. A DJP2.0 célja, hogy a települések, az állampolgárok, a vállalkozások és a közösségek minél szélesebb körben ki tudják használni az digitális településfejlesztés kínálta lehetőségeket – áll a Digitális Jólét Nonprofit Kft. sajtóközleményében.

Az Okos Város Piactér az a digitális platform, ahol egymásra találhatnak az digitális település termékek szállítói, fejlesztői, illetve ezek potenciális megrendelői. A piactéren kizárólag olyan termékek fejlesztése található meg, amelyek előzetesen sikeresen teljesítették a minősítés, a szakértői értékelés elvárásait. A hitelesítő vizsgálat fő szempontjai, hogy

a piactéren megjelenő termékek valós társadalmi igényeket teljesítsenek,

megfelelő, korszerű műszaki színvonalat képviseljenek,

jogi szempontból tisztázott, átlátható működéssel rendelkezzenek és

a hosszú távon is stabil működésűnek értékelt fejlesztések, szolgáltatók képesek legyenek garantálni a fenntartható üzemeltetést.

Mint olvasható, amennyiben szükséges, a szakértők működés közben is megvizsgálják az értékelt termékeket, szolgáltatásokat. Minden egyes piactéren szereplő terméket egy jól hasznosítható, átfogó termék- és céginformációkat tartalmazó úgynevezett „termékadatlap” mutat be, amelynek része a termék szakértők általi minősítésének eredményét tartalmazó rövid összefoglaló is.

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára üzenetében úgy fogalmazott: az Okos Város Piactér célja, hogy a digitális települések kiépítésében a helyi önkormányzatok és a szolgáltatásokat fejlesztő magánvállalatok minél magasabb szakmai színvonalon működjenek együtt. A platform mögött álló validációs folyamat által biztosított termékinformációk birtokában a megrendelők megalapozott döntést hozhatnak az egyes okos termékek beszerzéséről. Az Okos Város Piactér megkönnyíti az információcserét és a kapcsolattartást a szereplők között, és hatékonyan tudja támogatni a magyarországi digitális településfejlesztést.

„A kulcsszó ezúttal is a településfejlesztés, a vidékfejlesztés,

ami e program dinamikáját meghatározza, így talán már megérthetik, hogy személyesen miért lelkesedem ennyire a projektért” – fogalmazott.

Balla Attila, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. technológiai és vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettese bízik abban, hogy a platform létrejötte és a mögötte álló minőségbiztosítási folyamat kellő magabiztosságot ad a magyarországi digitális településfejlesztésnek. „Az Okos Város Piactér bejelentésével elértünk egy olyan szakpolitikai mérföldkövet, amellyel még hatékonyabban tudjuk a magyar digitális településfejlesztést támogatni. A kommunikáció a településvezetői és lakossági bizalom olyan tényezők, melyek hiánya megakadályozhatja a digitális településszövetek hazai elterjedését. Túl sokat beszélünk a technológiáról, és keveset arról, hogy milyen valós előnyökkel jár a polgárok számára, akik sokkal digitálisabbak, mint a városaink, és felkészültek okos városokban élni. Ennek a bizalomnak a felépítésében is segít a piactér” – hívta fel a figyelmet.

Határokon túl

Hazánk, mint a 2020 novemberében bejelentett Digitális Falu Program esetében is, úgy az Okos Város Piactérrel is úttörőnek számít a közép-európai és a V4 gazdasági térségben. Ennek tükrében már az idei év második felében el is indul a platform határon túli kiterjesztése, elsőként Csehországban.

Vass Lajos, az ÉMI Nonprofit Kft. innovációért felelős igazgató véleménye szerint a fenntarthatóság és a digitalizáció ugyanúgy meghatározza az építésgazdaság, és az épített környezet védelmének fejlődését, mint a terület- és városfejlesztési irányokat. „A településvezetőkkel együttműködésben a Delta Csoport elkötelezett abban, hogy zöldebb, élhetőbb, biztonságosabb városokat teremtsünk Magyarországon. A Digitális Piactér az Okos Város technológiák elterjedésének fontos elemként abban nyújt segítséget a helyi önkormányzatoknak, hogy a folyamatosan fejlődő technológiai környezetben könnyebben megtalálják a céljaikat támogató innovációs eszközöket” – vélekedett.

Az ország egyik vezető integrátoraként a Delta Csoport elsődleges szerepe ebben az, hogy az egyedi településfejlesztési célokat lefordítsák a műszaki megvalósítás nyelvére. A Digitális Jólét Program csapatával egyetértésben azt gondolják, ebben a legfontosabb lépés a lokális adottságok és elképzelések helyes értelmezése, ezt követen pedig a fejlesztési célokat hatékonyan megvalósító technológiák kiválasztása – mondta Újhegyi András, a Delta Csoport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

